Покровитель 2019 года – Желтая Земляная Свинья. Факты ICTV собрали 10 запрещенных вещей, которые нельзя дарить на Новый год.

Чтобы Свинка была доброжелательна к вам и к вашим близким, не стоит включать в список подарков на Новый год 2019 следующие вещи.

Духи

И первыми в список табу-вещей попали парфюмы. Хозяйка года очень чувствительна к ароматам, поэтому такой подарок не только не придется ей по вкусу, но и разозлит ее.

Оставьте этот знак внимания для других праздников, как говорится, от греха подальше.

Полотенце

Казалось бы, почему такой домашний атрибут как полотенце, не понравится хозяйственной Свинке. Но увы, такая простота не придется по вкусу даже ей. Поэтому лучше остановите свой выбор на других не менее интересных и уютных предметах, например, на пледе или халате с индивидуальным дизайном. Хрюшка это точно оценит.

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Острые предметы

Ножи, вилки, инструменты лучше не дарить в Новый год, так как Свинья очень миролюбивое животное. Хозяйка года может воспринять острые предметы как враждебность, а это она так не любит.

Зеркало

Этот атрибут вообще считается не очень удачным подарком, так как символизирует разлуку. Свинке он тоже не очень нравится, ведь это животное негативно реагирует на свое отражение и даже опасается его.

Предметы личной гигиены

Хотите подарить своему коллеге очередной гель для душа или красивое дизайнерское мыло? Покровительница года такого подхода не оценит, ведь эти животные предпочитают не чистоту, они любят повалятся в грязи.

Поэтому воздержитесь от этого и отдайте предпочтение другим подаркам.

Деньги

Не знаете, что подарить своим близким и уже в отчаянии выбираете беспроигрышный вариант в виде денег? Этого хозяйка точно не оценит. Как мы уже говорили, она скромна, проста и даже бескорыстна. Поэтому деньги – нет, а вот копилка с ее изображением придется весьма кстати.

Деньги можно перевести в подарочный сертификат, тогда можно будет использовать его на покупку всего, что захочет человек.

Сделано своими руками

Свинка ценит практичность подарков, поэтому всякие безделушки, вроде открыток и композиции из цветов, не придутся ей по вкусу. Поэтому выбирайте подарки, которые принесут человеку максимальную пользу.

Украшения

Цепочки, кольца, браслеты – все это напоминает хозяйке о цепях, которые она так не любит. Лучше воздержаться от таких подарков – и тогда год пройдет наилучшим образом.

Одежда

Комфортные кофты, практичные джинсы понравятся покровительнице года, а вот обтягивающая, стесняющая движения одежда только расстроит ее. Все потому, что Свинка любит свободу во всем: от мыслей до движений.

Кошелек

В год Свиньи такой подарок может привлечь некую финансовую нестабильность и даже безденежье. А если это будет еще и кожаный кошелек, да еще и со свиной кожи, то вам точно не сдобровать. Вообще стоит избегать кожаных изделий: ключниц, портмоне, сумок и прочего.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что подарить маме на Новый год 2019 год.

Фото: Рixabay