Сделать ребенку приятный сюрприз 19 декабря на День Святого Николая дело не из легких. Поэтому Факты ICTV составили список топ-5 атмосферных подарков, которые подарят вашему ребенку волшебное настроение.

До Дня Святого Николая осталось совсем мало времени. Если вы еще определились с подарком для малышей, то стоит поспешить, потому что утром 19 декабря ваши дети будут ждать приятный сюрприз под подушкой.

Факты ICTV спросили экспертов сервиса Crafta.ua и составили список топ-5 подарков для детей на День Святого Николая.

Вигвам для собственного пространства

Если ваш ребенок обожает создавать для себя домики из одеял, подушек, стульев и всего, что попадется под руку, то чтобы комната не превратилась в хаос, украинские мастера создали вигвамы. Это палатки из натуральной ткани на деревянном каркасе, которые можно устанавливать дома или на улице.

Они есть как небольшие по размерам, где можно уединиться, так и большие, где можно играть с друзьями. Часто их предлагают не только с матрасом, но и с подушечками или корзиной для игрушек. Средняя стоимость составляет около 1000 грн.

Мягкие игрушки как маленькие друзья

Игрушка в виде любимого зверька или героя мультфильма имеет для ребенка особое значение. А подушка в виде ламы, мишки или единорога поможет быстрее заснуть.

Сейчас для всех игрушек мастера используют только гипоаллергенные ткани, пряжу, красители и наполнители. Авторские игрушки стоят около 150 грн, подушки – от 200 грн.

Кукольный домик с мебелью

С помощью украинских мастеров легко можно воплотить в жизнь мечту многих девочек о настоящем домике для кукол, с комнатами, лестницами, окнами, чердаком и мебелью. Главное выбрать размер. Можно заказать многоэтажный дом размером с ребенка или компактную настольную версию.

Детализированная мебель – кухонные гарнитуры, обеденные столы, гардеробы, диванчики с креслами подбираются отдельно. Кроме того, можно попросить мастера покрасить их, или оставить чистыми.

Тогда малыш сможет почувствовать себя настоящим дизайнером интерьера и разрисовать кукольный дом по собственному желанию.

Наряды для маленьких королев стиля

На зимние праздники можно смело дарить теплые вещи для Беби Борн Барби, Монстер Хай и даже миниатюрных куколок. Сегодня умелые мастерицы вяжут и шьют для них платья, шапочки и костюмы, свитера и шарфы, создавая собственные дизайны.

Поэтому можно прекрасно обновить кукольный гардероб и присмотреть новый образ для себя. В среднем, кукольная одежда от кутюр обойдется в 150 грн.

Именное письмо из Хогвартса

Если вы ищете подарок для поклонников Гарри Поттера, то это прекрасная возможность подарить настоящее письмо из Хогвартса. На нем будет имя и адрес получателя, билет, кулон и тому подобное. Или же можно подарить карту Мародеров на старой бумаге и ночник в виде совы.

От такого подарка впечатлений у маленьких поклонников хватит на целый год. Цена за карту или письмо стартует от 150 грн, а ночника – около 700 грн.

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К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что можно подарить коллегам и близким на День Святого Николая.