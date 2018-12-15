День может быть достаточно провокационным на жесткие и резкие проявления.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Желательно проявлять осмотрительность и не вступать в разногласия с властями и авторитетными лицами — время для этого неподходящее.

С принятием срочных решений, если они не связаны с вопросами жизни и смерти, лучше повременить, отложить их на другое время.

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Может ощущаться спад энергии, лень, хотя мыслительные способности, скорее всего, останутся на высоте.

Хорошо посвятить время обучению — оно поможет провести время с пользой и отвлечь от деструктивных решений. Желательно найти возможность побыть в семейном кругу, особенно прогуляться всей семьей на свежем воздухе.

На сегодня и в ближайшие дни лучше не планировать важных дел и начинаний.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.