PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 15 грудня/

Гороскоп на сегодня, 15 декабря

День может быть достаточно провокационным на жесткие и резкие проявления.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Желательно проявлять осмотрительность и не вступать в разногласия с властями и авторитетными лицами — время для этого неподходящее.

С принятием срочных решений, если они не связаны с вопросами жизни и смерти, лучше повременить, отложить их на другое время.

Читайте: Восточный гороскоп на 2019 год

Может ощущаться спад энергии, лень, хотя мыслительные способности, скорее всего, останутся на высоте.

Хорошо посвятить время обучению — оно поможет провести время с пользой и отвлечь от деструктивных решений. Желательно найти возможность побыть в семейном кругу, особенно прогуляться всей семьей на свежем воздухе.

На сегодня и в ближайшие дни лучше не планировать важных дел и начинаний.

Ранее Факты ICTV публиковали  гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка