Международный день чая отмечают сегодня в мире. По этому случаю – подборка самых дорогих сортов чая в мире.

Уже многие века существует чайная культура, она не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. А чайная чашечка не только справляется с жаждой, но и позволяет получить прекрасный аромат вкуснейшего напитка, способного согреть и подарить душевное тепло.

Какие же по стоимости самые дорогие чаи?

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8. Байча ($1200/кг)

На восьмом месте находится Байча – это белый китайский чай. Этот вид чая является самым любимым среди китайцев. Распространены кусты этого сорта не везде, произрастают они исключительно в провинции под названием Аньцзи.

7. Ти Гуанин ($1700/кг)

Это улун, который среди китайцев также является самым популярным. Растет в Аньцзи. Собирают зрелые листочки, которые в своем составе сохраняют полезнейшие витамины и компоненты. В Китае этот вид чая часто называют бирюзовым напитком, поскольку сухие листья данного чая имеют интересный зелено-синий оттенок.

6. Сенча ($6200/кг)

Шестое место занимает Tea Forte, его еще часто называют Сенча. Прославился он тем, что имеет поистине необычный и уникальный вкус, его чаю придает способ обработки.

5. Цзюн-Шань Инь-Чжэнь ($8000/кг)

Цзюн-Шань Инь-Чжэнь в переводе на русский язык звучит так — Серебряные иглы гор. Изначально чай был напитком лишь династии императоров.

4. Дарджилинг ($18000/кг)

Это индийский напиток, черный чай элитного сорта, который имеет отменный аромат и вкусовые характеристики. Он растет в горах, в звенящем микроклимате, в Индии. Этот вид чая не полностью ферментируется, впрочем, как и все улуны, — лишь на 90%.

3. Ан-Си ($160000/кг)

Этот желтый сорт чай издавна сильно ценится. Его любили пить императорские семьи, но и на сегодняшний день он не утратил свою ценность. Растет в провинции Аньси. Это улун средней ферментации. В нем сочетается свежесть, нежность, необычная сила для здоровья и отменный аромат.

2. Тай Ши У-лун ($250000/кг)

Этот чай часто называют тайванским черным драконом. Это улун, который обладает необычной свежестью чая зеленых сортов и терпкостью чая красных сортов.

1. Большой красный халат ($800000/кг)

Ежегодно собирается очень малое количество данного сорта чая — все лишь полкилограмма в сумме. Это связано с тем, что во всем мире растет только шесть чайных кустов данного сорта. В производстве используются только молодые листья, которые появляются первыми. После сортировки определенная их часть отбрасывается из-за плохого качества. Собирают эти листочки чая лишь раз в год на протяжении 14 дней.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как выбрать качественный чай.

По материалам Teapravda.