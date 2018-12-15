25 декабря христиане празднуют Католическое Рождество. Факты ICTV рассказывают, как его отмечают католики, какие у них традиции и обязательные ритуалы.
Католическое Рождество имеет свои коренные традиции, которые вот уже много веков соблюдаются католиками по всему миру. Они никогда не нарушают эти правила и отмечают Рождество по определенному плану. Это касается еды, украшения дома и самого празднования.
Подготовка: пост и исповедь
За день до празднования католики придерживаются строгого поста. 24 декабря они готовят и едят только сочиво — отваренные зерна пшеницы или ячменя, в которые добавляют мед. Заканчивается пост после того, как на небе загорится первая звезда.
В этот же день принято ходить в церковь и слушать вечернюю мессу, где рассказываются отрывки из Библии о рождении Иисуса. Также для католиков важно вступить в праздник очищенными не только телом, но и душой. Поэтому в канун праздника они обязательно исповедуются священнику в своих грехах.
Украшение дома
Это тоже относится к подготовке к празднованию и касается уже эстетического оформления жилища. Как правило, этим они занимаются задолго до наступления Рождества. Украшают дом фигурками яслей с младенцем Иисусом, Девы Марии, используют для оформления солому, а также веточки омелы. Ставят елочку и украшают ее различными игрушками, которые изготавливают дети.
Ужин
Праздничный ужин состоит только из мясных блюд. Овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это для католиков символы здоровья удачи и достатка. Обязательным блюдом на столе является рыба, а вот кушанье из мяса строго запрещено в рождественский вечер. Запеченная индейка, утка и гусь подается ко второй рождественской трапезе, 25 декабря.
Перед тем, как приступить к трапезе все члены семьи по традиции должны отломать кусок постного хлеба и съесть его. Это делают по старшинству: первым это делает глава семьи, а уже потом все остальные.
Любопытно, что за рождественским столом всегда есть одно пустое место — кто бы ни пришел в дом — он будет желанным и дорогим гостем.
Колядование
Колядки поют и в рождественский вечер за праздничным столом и на следующий день. Люди наряжаются в костюмы и ходят в гости, распевая колядки с пожеланием добра, счастья и любви. Однако католическая церковь относится к этому не очень хорошо, считая это отголосками язычества.
Поэтому шумные забавы, карнавалы и народные гуляния в католических странах далеко не так популярны, как в странах православных.
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К слову, Факты ICTV писали, куда пойти с ребенком на Католическое Рождество.