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Гороскоп на сегодня, 16 декабря

Неблагоприятный день для большинства созидательных дел.

Гороскоп на сегодня, 16 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Если есть необходимость контактировать с вышестоящими лицами, органами власти, авторитетными личностями, отцом и старшими мужчинами — могут возникать разногласия.

Не стоит решать вопросы через отстаивание своих взглядов — скорее всего, не удастся найти решения, а можно и вовсе поругаться.

Солнце ослаблено, меняет знак, поэтому энергии на свершения и достижения может не хватить.

Новые проекты и начинания стоит отложить, равно как и принятие важных решений.

Многое может быть сокрыто от понимания и видения, и потребуется время, для того чтобы понять и разобраться.

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Подойдет спокойная умиротворяющая деятельность, даже если внутри эмоции будут бурлить, а снаружи пойдут провокации на неуважение или нелюбовь. Это всего лишь способ увидеть свои зацепки и зависимости.

Сегодня может понадобиться поддержка окружающим, и если есть внутренний ресурс, то можно ее оказать, но не стоит это делать без желания.

Стабилизировать может ранний подъем, посещение храма, медитативная деятельность и наведение порядка там, где хочется.

Сегодня самое подходящее время именно для освобождения, чтобы взамен пришло что-то новое и чудесное.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей.

Ранее Факты ICTV публиковали  гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.

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