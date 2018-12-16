Неблагоприятный день для большинства созидательных дел.
Гороскоп на сегодня, 16 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.
Если есть необходимость контактировать с вышестоящими лицами, органами власти, авторитетными личностями, отцом и старшими мужчинами — могут возникать разногласия.
Не стоит решать вопросы через отстаивание своих взглядов — скорее всего, не удастся найти решения, а можно и вовсе поругаться.
Солнце ослаблено, меняет знак, поэтому энергии на свершения и достижения может не хватить.
Новые проекты и начинания стоит отложить, равно как и принятие важных решений.
Многое может быть сокрыто от понимания и видения, и потребуется время, для того чтобы понять и разобраться.
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Подойдет спокойная умиротворяющая деятельность, даже если внутри эмоции будут бурлить, а снаружи пойдут провокации на неуважение или нелюбовь. Это всего лишь способ увидеть свои зацепки и зависимости.
Сегодня может понадобиться поддержка окружающим, и если есть внутренний ресурс, то можно ее оказать, но не стоит это делать без желания.
Стабилизировать может ранний подъем, посещение храма, медитативная деятельность и наведение порядка там, где хочется.
Сегодня самое подходящее время именно для освобождения, чтобы взамен пришло что-то новое и чудесное.
Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей.
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