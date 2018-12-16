Новый год уже очень близко и нужно запасаться подарками не только для родных и близких, но и можно порадовать сотрудников приятным сюрпризом. Факты ICTV собрали 5 идей подарков для коллег.

Необычная кружка

Кружка – это хороший подарок на Новый год для коллег, которые любят проводить рабочий день вместе с чашкой теплого напитка.

Сейчас существует множество креативных кружек. Можете остановить выбор на кружке, которая меняет свой рисунок, когда нагревается. Для более креативных (или забывчивых) можно взять кружку, которая позволяет сделать свой рисунок или же записать важное напоминание.

Еще один хороший вариант – кружка-мешалка, которая позволяет быстро перемешать молоко с кофе или сахар в чае.

Цена: 200-350 грн

Органайзер для автомобиля

Заядлым автомобилистам можно подарить органайзер для авто, который вешается на спинку сидения. Он поможет освободить заднее сидение и бардачок от мелких вещей.

В удобные кармашки органайзера помещаются бутылки с водой, зонтик, ручки, ключи и множество других вещей, которые понадобятся любому автолюбителю.

Конечно, стоимость такого подарка может немного “кусаться”, зато он очень практичен и обрадует автомобилиста.

Цена: 375-800 грн

Качественный блокнот

В современном мире все важные события и напоминания можно занести в смартфон, но все же есть в блокнотах своя изюминка. Особенно занятые коллеги обязательно оценят новый блокнот, даже если старый еще не до конца исписан.

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Можно проявить креативность и подарить блокнот ручной сборки или же купить блокнот с черными страницами, а к нему добавить белую ручку.

Цена: 150-400 грн

Бутылка вина

Хороший алкоголь у многих является частью новогоднего стола, так почему бы не облегчить коллеге муки выбора и не подарить бутылку вина, которую можно будет распить с друзьями и близкими на Новый год или с коллегами на корпоративе.

Если не хотите сильно тратиться, но не желаете подарить плохое вино, то лучше покупать его в специализированных магазинах и посоветоваться с консультантом, чтобы подобрать хороший алкоголь за приемлемую цену.

Цена: 150-600 грн

USB-лампа

Любителям работать до ночи или для тех, кто постоянно в разъездах, прекрасно подойдет USB-лампа. Ведь не всегда есть возможность работать с включенным светом.

Такая лампа подключается к ноутбуку и обеспечит необходимое количество света для того, чтобы работать без излишней нагрузки на глаза.

Можно выбрать как более практичный вариант, который понравится путешественникам, так и более шутливый – лампу в виде космонавта.

Цена: 70-200 грн

К слову, Факты ICTV собрали список вещей, которые не стоит дарить на Новый год 2019.