Факты ICTV собрали самые креативные и необычные варианты, чем заменить елку на Новый год.

Новый год не может обойтись без главного праздничного атрибута – елки. Однако не у всех есть возможность поставить дома живое дерево, поэтому мы собрали варианты, чем можно заменить новогоднюю елку.

Летающая елка

Такой креативный вариант новогоднего дерева будет выглядеть достаточно футуристично. Вам нужно будет запастись двухсторонним скотчем и леской.









Чем заменить новогоднюю елку: Топ-5 самых креативных и стильных идей / 2 фотографии

Леску разной длинны, так чтобы шары на ней образовали форму ели, необходимо прикрепить к потолку. На концы веревки крепятся новогодние шары. Однако лучше всего, чтобы они были одной цветовой гаммы.

Елка из гирлянд

Новогоднее дерево в таком формате полностью зависит от вашего воображения, но и от возможностей. Огни можно прикрепить к стене в форме ели. К слову, для этого даже продаются специальные гирлянды.





















Чем заменить новогоднюю елку: Топ-5 самых креативных и стильных идей / 5 фотографий

Елка в горшке

Если вам жаль ради новогоднего настроение губить живое дерево, то отличной альтернативой станет елка в горшке, которую в будущем высадите в сквере.









Чем заменить новогоднюю елку: Топ-5 самых креативных и стильных идей / 2 фотографии

Приобрести ее можно практически в любом ботаническом хозяйстве или заказать через интернет.

Елка из ниток и бумаги

Для этого варианта нужно вспомнить все, что вы делали на трудах в школе. Вариантов сделать елку своими руками более чем достаточно. Например: елка из ниток, бумаги, стекла или ткани.













Чем заменить новогоднюю елку: Топ-5 самых креативных и стильных идей / 3 фотографии

Елка из стремянки

Если у вас есть стремянка, то это готовый каркас для новогоднего атрибута. Ее можно украсить, как вашей душе угодно, но более распространенный вариант это гирлянды и однотонные игрушки. Если стремянки у вас нет, то сам каркас можно сделать из дерева.













Чем заменить новогоднюю елку: Топ-5 самых креативных и стильных идей / 3 фотографии

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Ранее Факты ICTV писали, как сделать новогоднюю елку безопасной.

Фото: takprosto, informator, inmyroom, Dreamstime.com