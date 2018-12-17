День может пройти весьма эмоционально. Интересовать будут не столько факты и реальность, сколько эмоции по тому или иному поводу.

Гороскоп на сегодня, 17 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Благоприятное время для созидания. Можно заниматься творчеством, финансовыми операциями, активно отдыхать, совершать ритуалы. Подойдет мягкая поддерживающая и балансирующая деятельность, где не требуется рисковать, преодолевать трудности и препятствия. Любые грубые и конфликтные мероприятия сегодня нежелательны, чувствительность весьма высока.

Хорошая возможность уделить внимание растениям, сделать им дополнительный уход и питание. Голос интуиции сегодня поможет принять верное решение — стоит ему довериться вместо умственных заключений.

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Благоприятно: покупать и надевать новую одежду и украшения, стрижка волос, начало путешествий.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.