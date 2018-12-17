17 декабря в Бангкоке (Таиланад) прошел 67-й конкурс красоты Мисс Вселенная 2018. Главная корона досталась филиппинке Катрионе Грэй.

Победительницей конкурса Мисс Вселенная 2018 стала филиппинка Катриона Грэй, говорится в официальном Instagram конкурса.

Корону вручила Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР, победившая на Мисс Вселенная 2017 в США.

Вице-мисс Вселенная 2018 стала участница из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

В начале конкурса жюри огласило всех претенденток на корону, из них выбрали 20 красавиц и в итоге определили тройку лучших. В нее вошли представительницы ЮАР, Венесуэлы и Филиппин.

Публике были представлены видеоролики промежуточных этапов соревнований. Последний состоял из показов купальников и вечерних нарядов.

Каждой из красавиц был задан финальный вопрос, ответ на который повлиял на окончательное решение судей.

Напомним, на конкурсе Мисс Вселенная 2018 Украину представляла Карина Жосан. Факты ICTV публиковали материал о девушке, ее дефиле на отборочном туре и лучшие фотографии.