PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Мисс Вселенная 2018: победила красавица с Филиппин/

Мисс Вселенная 2018: победила красавица с Филиппин

17 декабря в Бангкоке (Таиланад) прошел 67-й конкурс красоты Мисс Вселенная 2018. Главная корона досталась филиппинке Катрионе Грэй.

Победительницей конкурса Мисс Вселенная 2018 стала филиппинка Катриона Грэй, говорится в официальном Instagram конкурса.

Корону вручила Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР, победившая на Мисс Вселенная 2017 в США.

Вице-мисс Вселенная 2018 стала участница из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

В начале конкурса жюри огласило всех претенденток на корону, из них выбрали 20 красавиц и в итоге определили тройку лучших. В нее вошли представительницы ЮАР, Венесуэлы и Филиппин.

Публике были представлены видеоролики промежуточных этапов соревнований. Последний состоял из показов купальников и вечерних нарядов.

Каждой из красавиц был задан финальный вопрос, ответ на который повлиял на окончательное решение судей.

Напомним, на конкурсе Мисс Вселенная 2018 Украину представляла Карина Жосан. Факты ICTV публиковали материал о девушке, ее дефиле на отборочном туре и лучшие фотографии.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Очаровала на отборочном дефиле: кто представит Украину на Мисс Вселенная 2018
Участница Мисс Вселенная бесследно исчезла по пути на конкурс
Мисс Вселенная умерла в США
Топлес и красная дорожка. Топ-20 фото Мисс Украина Вселенная 2018
Подруга Немцова и любовница мужа Ани Лорак. Финалистки Мисс Украина Вселенная 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)
Трансгендер представит Испанию на Мисс Вселенная 2018
Внешность – не главное. Особенности индустрии украинских конкурсов красоты
Мисс Вселенная обнажилась в новой фотосессии (18+)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка