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Мисс Вселенная 2018: что известно и лучшие фото Катрионы Грэй

Сегодня прошел самый престижный конкурс красоты – Мисс Вселенная. Победу завоевала Катриона Грэй из Филиппин.

Сначала Катриона Грэй попала в 20-ку наиболее отличившихся на Мисс Вселенная, позже в тройку. Финальным ответом девушка покорила жюри и заняла первое место.

Что известно о Катрионе Грэй

На сайте конкурса говорится, что Катриона Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself. Также она является волонтером в организации Young Focus.

Девушке 24 года. Девушка победила в конкурсах красоты Мисс Вселенная Филиппины 2018 и Мисс Мира Филиппины 2016.

Грей закончила Англиканскую школу Тринити в Кэрнсе (Австралия), а позже получила сертификат по теории музыки в музыкальном колледже Беркли в Бостоне (США).

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Также у девушки есть черный пояс по боевым искусствам Чой Кван До. Грей была солисткой школьного джаз-бэнда и снималась в местных постановках Мисс Сайгон.

После окончания средней школы в Австралии она переехала в Манилу, где работала коммерческой моделью.

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Мисс Вселенная 2018: что известно и лучшие фото Катрионы Грэй / 8 фотографий

Напомним, вице-мисс Вселенная 2018 стала участница из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

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