Словом 2018 года стало существительное “justice”, которое в переводе с английского означает “справедливость”, “правосудие”, “законность”.

Слово года выбрали составители американского толкового словаря Merriam-Webster.

В 2018 году “justice” пользователи искали на сайте толкового словаря на 74% чаще, чем в 2017 году.

Это понятие имеет как философский, так и юридический смысл.

Кроме этого слова в поисковик словаря люди вбивали “nationalism” (национализм), “pansexual” (пансексуальный), “Lodestar”(Полярная звезда), “epiphany” (прозрение), “feckless” (безответственный), “Laurel” (имя Лорел), “pissant” (ничтожество), “respect” (уважение), “maverick” (инакомыслящий) и “excelsior” (все выше).

Читайте: ЧМ, пенсии и iPhone. Что украинцы искали в Google в 2018 году

К слову, ранее Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2019 года.