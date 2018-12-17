Рождественский мультфильм Гринч выходит в украинский прокат 20 декабря. Факты ICTV уже успели оценить картину и готовы делиться впечатлениями.
Сюжет
Анимационный фильм Гринч – шестая интерпретация известной сказки Доктора Сьюза на больших экранах. Благодарить должны студию Universal Studios Illumination entertainment.
Небольшой городок Ктовск высоко в горах. Все жители суетятся, бегают, что-то покупают, поют – готовятся к Рождеству. Ну, почти все.
За городом, в пещере, живет одинокий Гринч, который всем сердцем ненавидит Рождество и все, что с ним связано. Единственный, кто составляет компанию зеленому одиночке – верный песик Макс.
А другие радовались на каждом шагу, в этот день, что худший для него в году.
Воспользовавшись принципом Ни себе, ни людям, Гринч решил украсть Рождество. Может так он наконец-то избавится от всего того шума и веселья, которые приносят страдания.Читайте: Рецензия на фильм Приключения S Николая: Вечер в хату! Рецензия на Ральф против интернета - необычная сказка Рецензия на фильм Робин Гуд: наше происхождение не всегда решает, кем нам стать
А хотите узнать испортит ли Гринч праздник и как Макс станет оленем? Тогда отправляйтесь в кинотеатры.
Анимация и образы
Бюджет мультфильма – 75 млн долларов. Сразу видно, что их потратили не зря, ведь анимация получилась яркой, качественной, с огромным количеством мелких деталей. Создатели сделали очень милый, сказочный городок – олицетворение идеального рождественского места.
Здесь еще и добавилось музыкальное сопровождение. Известные всем с детства рождественские песни и вкрапления украинских колядок. Даже Гринч не устоял.
Щедрик, ведрик, гнилой вареник.
Да, у него они несколько своеобразные.
Вообще, Гринч не предстает в образе отрицательного персонажа. Он, скорее, запутанный в собственных чувствах и обиженный на весь мир мальчик.
Конечно, в картине полно типичных персонажей и образов. Например, та же мать-одиночка с тремя детьми. Чуть ли не у половины главных мультипликационных героев нет кого-то из родителей.
Кто, как не маленькая девочка Синди Лу может повлиять на взрослого зеленого человечка и помочь ему вернуть веру в Рождество.
Я только что встретил какое-то удивительное ктосеня.
Озвучка
Украинской версии свой голос подарил Сергей Бабкин. Такое впечатление, будто он был создан для этой роли.
Действительно, Бабкин прекрасно справился со своей задачей и четко попал в цель. Он сделал персонажа именно таким, как надо.
Еще один удачный прием – стихи под музыку. Когда голос за кадром читает лирические строки о судьбе Гринча, ты сразу начинаешь сочувствовать ему. Добавив музыкальное сопровождение и тематический фон, получим красивую, трогательную картинку.
Общие впечатления
Гринч – по-семейному теплый, рождественский и добрый мультфильм. Он наполнен духом праздника и переносит зрителя в какой-то сказочный мир, которого так не хватает в наших серых буднях.
Конечно, все зависит от первоисточника истории. Основная идея книги – осуждение коммерциализации Рождества.
Никто не сможет украсть Рождество, если оно живет в сердце.
В мультфильме акцент поставлен на веру в чудо и в то, что люди меняются. Точнее, что ты способен изменить кого-то.
Собственно, я считаю, что это тот случай, когда лента подходит и детям, и взрослым. Поэтому, это достаточно неплохой вариант для поднятия предновогоднего настроения. Но, в любом случае, смотреть или нет, решайте сами.
Сюжет: 8/10
Анимация и образы: 9/10
Озвучка: 10/10
Общая: 9/10
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Анастасия Дячкина
Фото: IMDb