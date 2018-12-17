Рождественский мультфильм Гринч выходит в украинский прокат 20 декабря. Факты ICTV уже успели оценить картину и готовы делиться впечатлениями.

Сюжет

Анимационный фильм Гринч – шестая интерпретация известной сказки Доктора Сьюза на больших экранах. Благодарить должны студию Universal Studios Illumination entertainment.

Небольшой городок Ктовск высоко в горах. Все жители суетятся, бегают, что-то покупают, поют – готовятся к Рождеству. Ну, почти все.

За городом, в пещере, живет одинокий Гринч, который всем сердцем ненавидит Рождество и все, что с ним связано. Единственный, кто составляет компанию зеленому одиночке – верный песик Макс.

А другие радовались на каждом шагу, в этот день, что худший для него в году.

Воспользовавшись принципом Ни себе, ни людям, Гринч решил украсть Рождество. Может так он наконец-то избавится от всего того шума и веселья, которые приносят страдания.

А хотите узнать испортит ли Гринч праздник и как Макс станет оленем? Тогда отправляйтесь в кинотеатры.

Анимация и образы

Бюджет мультфильма – 75 млн долларов. Сразу видно, что их потратили не зря, ведь анимация получилась яркой, качественной, с огромным количеством мелких деталей. Создатели сделали очень милый, сказочный городок – олицетворение идеального рождественского места.

Здесь еще и добавилось музыкальное сопровождение. Известные всем с детства рождественские песни и вкрапления украинских колядок. Даже Гринч не устоял.

Щедрик, ведрик, гнилой вареник.

Да, у него они несколько своеобразные.

Вообще, Гринч не предстает в образе отрицательного персонажа. Он, скорее, запутанный в собственных чувствах и обиженный на весь мир мальчик.

Конечно, в картине полно типичных персонажей и образов. Например, та же мать-одиночка с тремя детьми. Чуть ли не у половины главных мультипликационных героев нет кого-то из родителей.

Кто, как не маленькая девочка Синди Лу может повлиять на взрослого зеленого человечка и помочь ему вернуть веру в Рождество.

Я только что встретил какое-то удивительное ктосеня.

Озвучка

Украинской версии свой голос подарил Сергей Бабкин. Такое впечатление, будто он был создан для этой роли.

Действительно, Бабкин прекрасно справился со своей задачей и четко попал в цель. Он сделал персонажа именно таким, как надо.

Еще один удачный прием – стихи под музыку. Когда голос за кадром читает лирические строки о судьбе Гринча, ты сразу начинаешь сочувствовать ему. Добавив музыкальное сопровождение и тематический фон, получим красивую, трогательную картинку.

Общие впечатления

Гринч – по-семейному теплый, рождественский и добрый мультфильм. Он наполнен духом праздника и переносит зрителя в какой-то сказочный мир, которого так не хватает в наших серых буднях.

Конечно, все зависит от первоисточника истории. Основная идея книги – осуждение коммерциализации Рождества.

Никто не сможет украсть Рождество, если оно живет в сердце.

В мультфильме акцент поставлен на веру в чудо и в то, что люди меняются. Точнее, что ты способен изменить кого-то.

Собственно, я считаю, что это тот случай, когда лента подходит и детям, и взрослым. Поэтому, это достаточно неплохой вариант для поднятия предновогоднего настроения. Но, в любом случае, смотреть или нет, решайте сами.

Сюжет: 8/10

Анимация и образы: 9/10

Озвучка: 10/10

Общая: 9/10

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Анастасия Дячкина

Фото: IMDb

Видео:B&H Film Distribution Company