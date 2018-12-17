По григорианскому и новоюлианскому календарю Рождество в 2018 году празднуют 25 декабря. Факты ICTV собрали идеи традиционных подарков к празднику.

Сантоны

Сантоны считаются одним из традиционных подарков на Католическое Рождество. Так называют фигурки Иосифа, Марии, яслей и новорожденного Иисуса Христа.

По традиции, их изготавливали из глины своими руками, а потом раскрашивали и дарили друг другу. Иногда умельцы изображали целые сцены, на которых присутствовали пастухи, пришедшие поклониться Христу, животные и ангел.

Сегодня такой подарок можно приобрести в магазине и не обременять себя проблемами с глиной.

Свечи

Хорошим традиционным подарком на Рождество являются свечи, которые символизируют Вечный Свет. Сейчас свечи делают на любой вкус: маленькие, большие, ручной работы, в специальной новогодней форме, ароматизированные. Вы точно сможете подобрать такой подарок для родных.

Традиционно их принято ставить в центр венка, напоминая о венке, который был на голове Иисуса Христа. Зажигать их нужно каждый праздничный вечер.

Рождественские открытки

Существует и традиция поздравлять родных и близких на Рождество открыткой. Купить хорошую рождественскую открытку можно чуть ли не в каждом магазине или супермаркете.

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В самой открытке можно написать оригинальное поздравление от руки, или сделать поздравление на компьютере, а затем распечатать и вклеить его в открытку.

Кроме того, можно вложить в открытку и оригинальную фотографию с семьей, друзьями и близкими, чтобы разбавить свое поздравление.

Вкусности

Куда же без лакомства на рождественском столе. Здесь можно не сдерживаться и проявить креативность.

Для подарка подойдет печенье, приготовленное в виде рождественской елки, снеговика, звезды, подарка или других атрибутов праздника.

Можно сделать и шоколад в виде рождественских символов, или даже испечь пирог в форме звезды или елки. Кроме того, его можно будет украсить тематическим печеньем или шоколадом.

Теплая одежда

Традиционно принято дарить на Рождество и теплую одежду, которая пригодится в это время года. Сейчас можно найти отличные свитера с атрибутикой праздника.

А тем, кто хочет выделиться оригинальностью, можно найти одежду, на которой будут не только вышиты рождественские елки и колокольчики, но и персонажи фильмов, комиксов, или же другая атрибутика поп-культуры.

Также из теплых вещей прекрасно подойдут рукавицы, шапка или же шарф, сделанные в праздничных мотивах.

К слову, Факты ICTV также писали о традициях и обязательных ритуалах во время празднования Католического Рождества.

Фото: Dreamstime