По григорианскому и новоюлианскому календарю Рождество в 2018 году празднуют 25 декабря. Факты ICTV собрали идеи традиционных подарков к празднику.
Сантоны
Сантоны считаются одним из традиционных подарков на Католическое Рождество. Так называют фигурки Иосифа, Марии, яслей и новорожденного Иисуса Христа.
По традиции, их изготавливали из глины своими руками, а потом раскрашивали и дарили друг другу. Иногда умельцы изображали целые сцены, на которых присутствовали пастухи, пришедшие поклониться Христу, животные и ангел.
Сегодня такой подарок можно приобрести в магазине и не обременять себя проблемами с глиной.
Свечи
Хорошим традиционным подарком на Рождество являются свечи, которые символизируют Вечный Свет. Сейчас свечи делают на любой вкус: маленькие, большие, ручной работы, в специальной новогодней форме, ароматизированные. Вы точно сможете подобрать такой подарок для родных.
Традиционно их принято ставить в центр венка, напоминая о венке, который был на голове Иисуса Христа. Зажигать их нужно каждый праздничный вечер.
Рождественские открытки
Существует и традиция поздравлять родных и близких на Рождество открыткой. Купить хорошую рождественскую открытку можно чуть ли не в каждом магазине или супермаркете.
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В самой открытке можно написать оригинальное поздравление от руки, или сделать поздравление на компьютере, а затем распечатать и вклеить его в открытку.
Кроме того, можно вложить в открытку и оригинальную фотографию с семьей, друзьями и близкими, чтобы разбавить свое поздравление.
Вкусности
Куда же без лакомства на рождественском столе. Здесь можно не сдерживаться и проявить креативность.
Для подарка подойдет печенье, приготовленное в виде рождественской елки, снеговика, звезды, подарка или других атрибутов праздника.
Можно сделать и шоколад в виде рождественских символов, или даже испечь пирог в форме звезды или елки. Кроме того, его можно будет украсить тематическим печеньем или шоколадом.
Теплая одежда
Традиционно принято дарить на Рождество и теплую одежду, которая пригодится в это время года. Сейчас можно найти отличные свитера с атрибутикой праздника.
А тем, кто хочет выделиться оригинальностью, можно найти одежду, на которой будут не только вышиты рождественские елки и колокольчики, но и персонажи фильмов, комиксов, или же другая атрибутика поп-культуры.
Также из теплых вещей прекрасно подойдут рукавицы, шапка или же шарф, сделанные в праздничных мотивах.
К слову, Факты ICTV также писали о традициях и обязательных ритуалах во время празднования Католического Рождества.
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