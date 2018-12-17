Чтобы украсить новогоднюю елку необязательно тратить много денег на игрушки. 2019 год – год Желтой Свиньи, поэтому на елке должны преобладать золотой и желтый цвета.

Красиво украсить елку к Новому году помогут сочетания цветов. К желтому цвету можно добавить песочный, золотой, коричневый, оранжевый, красный, горчичный и бежевый.

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Факты ICTV собрали пять идей декорирования новогодней елки к году Земляной Свиньи.

Классический стиль

В этом варианте не стоит сильно раздумывать, что делать. Достаточно повесить на елку золотые шары, желтые банты и украсить по кругу гирляндами с мелкими однотонными огоньками.

Эко

Для украшения елки в стиле эко понадобятся натуральные материалы, а именно, шишки, желуди, каштаны, палочки корицы, засушенные фрукты и цветы. Также игрушки можно сделать из дерева или бумаги.









Как украсить елку на Новый год 2019 – 5 идей / 2 фотографии

Кантри

Игрушки из ниток и ткани, вязаные игрушки, фигурки с кружевом, матовые однотонные шары, украшения из фетра – все это относится к стилю кантри.









Как украсить елку на Новый год 2019 – 5 идей / 2 фотографии

Европейский

В европейском стиле стоит использовать шары 2 оттенков. К примеру, золотой и красный. К этому стилю также подойдут атласные банты этих же цветов и гирлянда. Дождик для такой елки лучше не использовать.

Handmade

Если вы творческий человек, то сделать украшения можно своими руками. Разукрашенные керамические фигурки, шары из бумаги, глиняные игрушки, бусы из кофейных зерен и т.д. Конечно, их можно и просто купить в магазине.









Как украсить елку на Новый год 2019 – 5 идей / 2 фотографии

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Фото: pinterest, dreamstime.