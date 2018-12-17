Чтобы досадные случаи из-за новогодней елки не испортили вам праздники, нужно соблюдать несколько правил пожарной безопасности и проверить свое праздничное дерево.

Новый год 2019 сложно представить без елки. Советы опубликованы на сайте ГСЧС.

Чтобы елка не загорелась, ее нужно устанавливать подальше от отопительных приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит.

Если вы выбираете искусственное дерево, то лучше обратить внимание на модели, которые имеют противопожарную пропитку (информация об этом есть на упаковке).

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Чтобы елка не упала и не поранила ребенка, ее нужно собрать по инструкции и надежно установить, а также равномерно распределить игрушки по всему дереву.

Нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, особенно вместе с ватным снегом и бумажными игрушками.

Дети должны находиться в помещении с елкой только под присмотром взрослых и, для их безопасности, лучше нарядить новогоднюю красавицу легкими украшениями, которые не бьются.

Для украшения дерева нельзя использовать ненастоящие и несертифицированные электрические изделия. Подключать гирлянды к сети можно только используя штепсельные соединения.

Если вы обнаружили неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение), то ее нужно как можно быстрее отключить от сети.

К слову, Факты ICTV писали о подарках, которые нельзя дарить на Новый год 2019.

