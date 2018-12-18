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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 18 грудня/

Гороскоп на сегодня, 18 декабря

Гороскоп на сегодня рекомендует заняться творческими и креативными делами, но стоит отложить все, что связано с ремонтом, стороительством и недвижимостью.

Гороскоп на сегодня, 18 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Не стоит упускать возможность для решения вопросов, связанных со здоровьем. Можно начинать любые процедуры, направленные на оздоровление и омоложение тела. Физические нагрузки, полезное питание, массажи для тела – любой вид оздоровления сегодня приветствуется.

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Скорее всего, вопросы, требующие терпения, планомерного обсуждения не принесут результаты. Уму скорее захочется активности и быстроты реакции. Поэтому все, где требуется скорость принятия решения может доставить удовлетворение. Можно ставить быстро реализуемые цели и достичь их.

Ранее Факты ICTV публиковали  гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.

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