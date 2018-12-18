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Кольца Сатурна исчезают. В NASA рассказали, когда их не станет

Ученые NASA пришли к выводу, что через несколько миллионов лет у Сатурна исчезнут кольца.

Ученые NASA пришли к выводу, что Сатурн затянет свои кольца и они исчезнут приблизительно через 100-300 млн лет, сообщается на сайте NASA.

В масштабах планеты это очень малый срок, особенно учитывая тот факт, что ей самой четыре млрд лет.

Кроме того, кольца Сатурна очень молоды. Они образовались около 100 млн лет назад, когда на Земле еще “царствовали” динозавры.

Кольца исчезают из-за воздействия магнитного поля планеты, которое затягивает его ледяные частицы и они таят на пути к поверхности.

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На разрушение колец влияет и другой процесс. По какой-то причине особенно быстро разрушения начали происходить в районе экватора.

К слову, NASA готово предоставить доказательства того, что астронавты США действительно побывали на поверхности Луны.

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