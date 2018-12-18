Компания Lenovo представила смартфон Z5 Pro GT, который по мощности должен не уступать iPhone.

Компания Lenovo представила флагман Z5 Pro GT, который позиционируют как один из самых мощных смартфонов, сообщает GizmoChina.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 855, а также 12 ГБ оперативной памяти.

Результаты тестирования показали, что новому смартфону от Lenovo удалось обогнать по производительности своих конкурентов, которые работают на процессорах Apple A12 и Snapdragon 845.

Камера у флагмана будет двойная с сенсорами 24 и 16 Мп. То же самое касается и фронтальной камеры, ее сенсоры – 16 и 8 Мп.

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Операционной системой Lenovo Z5 Pro GT станет Android 9.0 Pie, а стоимость составит около $640.

К слову, Apple может вернуть в продажу iPhone X из-за того, что продажи версий XS и XR не оправдывают ожиданий компании.