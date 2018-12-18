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Открытки с Днем Святого Николая

Поздравить близких с Днем Святого Николая 19 декабря – это уже давняя традиция в Украине.

День Святого Николая открывает череду новогодних торжеств не только для маленьких украинцев, но и для их родителей.

Читайте: День Святого Николая 2018: история и традиции праздника

Факты ICTV собрали идеи поздравлений с Днем Святого Николая в открытках.

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Открытки с Днем Святого Николая / 14 фотографий

Что же подарить детям на День Святого Николая – Факты ICTV предлагают несколько идей.

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