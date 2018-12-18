Сюда обычно ходят те, для кого бутики с брендовой одеждой – просто параллельная реальность.

Вещи из чужого плеча стали для Яны – не просто спасительной соломинкой.

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В дебрях секонд-хенда она умудрилась раскопать настоящую золотую жилу. Ее профессия – гид. По местам, где продают вещи с историей.

Опытный глаз – тут выхватит из сотен пар именно те, которые надо. В это трудно поверить. Но в том же блестящем Голливуде сейчас вообще тренд на секонд-хенды.

Красавица Джулия Роберт, ее коллеги Шэрон Стоун, Вайнона Райдер, Роберт Паттинсон и модель Кейт Мосс. Все они регулярно закупаются использованным. У модельера Яны – свои методы. Как взять с секонд-хенда двойную выгоду.

Сегодня ей поступило новый заказ из Европы. Кто-то хочет купить целую партию эксклюзива с лейбом мейд ин секонд-хенд.

Народная мудрость гласит: кто ищет – тот всегда и обязательно находит. И не только как дешево и стильно одеться, но и заработать на том, что стоит копейки.

К слову, украинское производство – европейское качество: фабрика Леся шьет брендовую одежду.