Ежегодно 19 декабря в Украине празднуют День Святого Николая, в который чтят память Святого.
В этот день дети заглядывают под подушку в надежде найти подарок от Святого Николая, который славился своей щедростью.
Также 19 декабря чтят память Святого и часто проходят благотворительные акции, на которых помогают нуждающимся.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Святого Николая, чтобы поздравить друзей и близких и напомнить им о духе праздника.
За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.
Счастья, крепкого здоровья,
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!
***
С днем Святого Николая
От души вас поздравляю!
Пожелать хочу уюта,
Мира и чудес повсюду!
Стол всегда пусть будет полон,
Доброта царит пусть дома,
Пусть от бед, пустых хлопот
Николай вас сбережет!
***
С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю,
Пусть он Вам всегда поможет,
Прочь прогонит то, что гложет.
Пусть достатка прибавляет
И в делах всех направляет,
Пусть несет в Ваш дом удачу,
Счастье с радостью в придачу!
***
В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!
А еще тебе подарков
Этот день пусть принесет:
Радости, эмоций ярких,
Жизнь без хлопот и забот.
***
К нам приходит Николай
Быстро двери открывай!
Добрых сказок миллион
Навевают сладкий сон…
Под подушку загляни,
Свой подарок забери!
***
С Днем Святого Николая
От души вас поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В этот праздник вам желаю.
Пусть Святой вам помогает,
Силы пусть всегда дает,
От житейских бурь холодных
Пусть всегда вас бережет.
***
День Святого Николая
Принесет нам благо, знаю.
В храме свечи зажигают,
И Святого вспоминают.
Пусть в беде не оставляет,
В нашей жизни помогает.
С днем Святого Николая!
Пусть тепла нам всем хватает.
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К слову, Факты ICTV собрали идеи подарков на День Святого Николая, которые можно положить детям под подушку.