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Лучшие поздравления с Днем Святого Николая 2018 в СМС

Ежегодно 19 декабря в Украине празднуют День Святого Николая, в который чтят память Святого.

В этот день дети заглядывают под подушку в надежде найти подарок от Святого Николая, который славился своей щедростью.

Также 19 декабря чтят память Святого и часто проходят благотворительные акции, на которых помогают нуждающимся.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Святого Николая, чтобы поздравить друзей и близких и напомнить им о духе праздника.

За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья,
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!

***

С днем Святого Николая
От души вас поздравляю!
Пожелать хочу уюта,
Мира и чудес повсюду!

Стол всегда пусть будет полон,
Доброта царит пусть дома,
Пусть от бед, пустых хлопот
Николай вас сбережет!

***

С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю,
Пусть он Вам всегда поможет,
Прочь прогонит то, что гложет.

Пусть достатка прибавляет
И в делах всех направляет,
Пусть несет в Ваш дом удачу,
Счастье с радостью в придачу!

***

В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков
Этот день пусть принесет:
Радости, эмоций ярких,
Жизнь без хлопот и забот.

***

К нам приходит Николай
Быстро двери открывай!
Добрых сказок миллион
Навевают сладкий сон…
Под подушку загляни,
Свой подарок забери!

***

С Днем Святого Николая
От души вас поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В этот праздник вам желаю.

Пусть Святой вам помогает,
Силы пусть всегда дает,
От житейских бурь холодных
Пусть всегда вас бережет.

***

День Святого Николая
Принесет нам благо, знаю.
В храме свечи зажигают,
И Святого вспоминают.

Пусть в беде не оставляет,
В нашей жизни помогает.
С днем Святого Николая!
Пусть тепла нам всем хватает.

Читайте: День Святого Николая 2018: история и традиции праздника

К слову, Факты ICTV собрали идеи подарков на День Святого Николая, которые можно положить детям под подушку.

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