Ежегодно 19 декабря в Украине празднуют День Святого Николая, в который чтят память Святого.

В этот день дети заглядывают под подушку в надежде найти подарок от Святого Николая, который славился своей щедростью.

Также 19 декабря чтят память Святого и часто проходят благотворительные акции, на которых помогают нуждающимся.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Святого Николая, чтобы поздравить друзей и близких и напомнить им о духе праздника.

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья,

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый Дядя Николай!

***

С днем Святого Николая

От души вас поздравляю!

Пожелать хочу уюта,

Мира и чудес повсюду!

Стол всегда пусть будет полон,

Доброта царит пусть дома,

Пусть от бед, пустых хлопот

Николай вас сбережет!

***

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю,

Пусть он Вам всегда поможет,

Прочь прогонит то, что гложет.

Пусть достатка прибавляет

И в делах всех направляет,

Пусть несет в Ваш дом удачу,

Счастье с радостью в придачу!

***

В день Святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков

Этот день пусть принесет:

Радости, эмоций ярких,

Жизнь без хлопот и забот.

***

К нам приходит Николай

Быстро двери открывай!

Добрых сказок миллион

Навевают сладкий сон…

Под подушку загляни,

Свой подарок забери!

***

С Днем Святого Николая

От души вас поздравляю,

Веры крепкой, нерушимой

В этот праздник вам желаю.

Пусть Святой вам помогает,

Силы пусть всегда дает,

От житейских бурь холодных

Пусть всегда вас бережет.

***

День Святого Николая

Принесет нам благо, знаю.

В храме свечи зажигают,

И Святого вспоминают.

Пусть в беде не оставляет,

В нашей жизни помогает.

С днем Святого Николая!

Пусть тепла нам всем хватает.

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К слову, Факты ICTV собрали идеи подарков на День Святого Николая, которые можно положить детям под подушку.