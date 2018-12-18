Особенный уют на новогодние праздники могут создать аксессуары созданные собственноручно, например, елка. Факты ICTV собрали самые интересные и красивые варианты, как сделать новогоднюю елку своими руками.
Новый год 2019 уже не загорами и сейчас уже самое время активно начать готовиться к его празднованиям. Долгие зимние вечера можно проводить с пользой, например изготовить новогоднее дерево своими руками. Так, вы можете получить стильное украшение и развить свои творческие способности.
Елка из нитей
- Сделайте конус нужного вам размера из плотной бумаги или картона.
- Иголкой с ниточкой прокалываем бутылку с клеем ПВА. Лучше всего использовать плотные нитки, хотя с тонкими елка будет смотреться изящней. Далее начинаем наматывать в хаотичном порядке нить на конус.
- Когда дело сделано, оставляем поделку сушится.
- Аккуратно достаем бумажный конус, чтобы не повредить структуру елочки.
- Украшаем поделку бисером или другим новогодним декором.
Елка из шишек
- Для того, чтобы елка выглядела ярко вы можете добавить бантики или бусинки. Если же хотите сделать елку экологически чистой, то можете добавить дольки высушенных апельсинов или грейпфрута.
- Для начала нужно сделать крепкий каркас из картона, на который мы будем крепить шишки.
- Затем клеим на каркас шишки, чередуя их с декором.
Елка из конфет
Отличная идея для подачи сладкого на стол. Подготовьте крепкий конус для крепления конфет. Для 50 см елки вам понадобится 6 м новогодней мишуры и 1 кг конфет.
Скотчем приклейте к основе хвостик конфеты. Чтобы декор вышел симметричным, можно сделать предварительную разметку. Когда конфетки будут закреплены, создайте хвою, по спирали намотав на конус мишуру.
Ажурная елка из бумаги
- Выбираем и распечатываем шаблон будущей елки в 2-х экземплярах.
- С помощью канцелярского ножа вырезаем узоры внутри елочки и маникюрными ножницами по контуру. У нас должны получится 2 идентичные елочки.
- Теперь сложите и сшейте их вместе на машинке или вручную ровно по сгибу.
Елка из перьев
- Купите перья в магазине фурнитуры любого цвета, который вам понравится.
- Потом отсортируйте перышки по длине.
- На каждое перо клеим бусинку или крупный бисер.
- Делаем каркас из картона (цвет должен быть идентичным с перьями. – Ред.) в виде конуса.
- Перья приклеиваются за стержень, чтобы пушистая часть создавала объем.
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Ранее Факты ICTV писали о самых креативных и необычных вариантах, чем можна заменить елку на Новый год.
Фото: zhanna_sevastianova, Dreamstime.com, elvi_34, reginchik4604, sweet_design_for_yo, novogodje, mamac, my_life_holiday, sadovaya_imperia.