Особенный уют на новогодние праздники могут создать аксессуары созданные собственноручно, например, елка. Факты ICTV собрали самые интересные и красивые варианты, как сделать новогоднюю елку своими руками.

Новый год 2019 уже не загорами и сейчас уже самое время активно начать готовиться к его празднованиям. Долгие зимние вечера можно проводить с пользой, например изготовить новогоднее дерево своими руками. Так, вы можете получить стильное украшение и развить свои творческие способности.

Елка из нитей













Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии

Сделайте конус нужного вам размера из плотной бумаги или картона.

Иголкой с ниточкой прокалываем бутылку с клеем ПВА. Лучше всего использовать плотные нитки, хотя с тонкими елка будет смотреться изящней. Далее начинаем наматывать в хаотичном порядке нить на конус.

Когда дело сделано, оставляем поделку сушится.

Аккуратно достаем бумажный конус, чтобы не повредить структуру елочки.

Украшаем поделку бисером или другим новогодним декором.

Елка из шишек













Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии

Для того, чтобы елка выглядела ярко вы можете добавить бантики или бусинки. Если же хотите сделать елку экологически чистой, то можете добавить дольки высушенных апельсинов или грейпфрута.

Для начала нужно сделать крепкий каркас из картона, на который мы будем крепить шишки.

Затем клеим на каркас шишки, чередуя их с декором.

Елка из конфет













Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии

Отличная идея для подачи сладкого на стол. Подготовьте крепкий конус для крепления конфет. Для 50 см елки вам понадобится 6 м новогодней мишуры и 1 кг конфет.

Скотчем приклейте к основе хвостик конфеты. Чтобы декор вышел симметричным, можно сделать предварительную разметку. Когда конфетки будут закреплены, создайте хвою, по спирали намотав на конус мишуру.

Ажурная елка из бумаги









Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 2 фотографии

Выбираем и распечатываем шаблон будущей елки в 2-х экземплярах.

С помощью канцелярского ножа вырезаем узоры внутри елочки и маникюрными ножницами по контуру. У нас должны получится 2 идентичные елочки.

Теперь сложите и сшейте их вместе на машинке или вручную ровно по сгибу.













Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии

Елка из перьев













Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии

Купите перья в магазине фурнитуры любого цвета, который вам понравится.

Потом отсортируйте перышки по длине.

На каждое перо клеим бусинку или крупный бисер.

Делаем каркас из картона (цвет должен быть идентичным с перьями. – Ред. ) в виде конуса.

) в виде конуса. Перья приклеиваются за стержень, чтобы пушистая часть создавала объем.

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Ранее Факты ICTV писали о самых креативных и необычных вариантах, чем можна заменить елку на Новый год.

Фото: zhanna_sevastianova, Dreamstime.com, elvi_34, reginchik4604, sweet_design_for_yo, novogodje, mamac, my_life_holiday, sadovaya_imperia.