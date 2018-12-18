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Факти / Lifestyle / Новорічна ялинка своїми руками: топ-5 креативних ідей/

Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей

Особенный уют на новогодние праздники могут создать аксессуары созданные собственноручно, например, елка. Факты ICTV собрали самые интересные и красивые варианты, как сделать новогоднюю елку своими руками.

Новый год 2019 уже не загорами и сейчас уже самое время активно начать готовиться к его празднованиям. Долгие зимние вечера можно проводить с пользой, например изготовить новогоднее дерево своими руками. Так, вы можете получить стильное украшение и развить свои творческие способности.

Елка из нитей

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Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии
  • Сделайте конус нужного вам размера из плотной бумаги или картона.
  • Иголкой с ниточкой прокалываем бутылку с клеем ПВА. Лучше всего использовать плотные нитки, хотя с тонкими елка будет смотреться изящней. Далее начинаем наматывать в хаотичном порядке нить на конус.
  • Когда дело сделано, оставляем поделку сушится.
  • Аккуратно достаем бумажный конус, чтобы не повредить структуру елочки.
  • Украшаем поделку бисером или другим новогодним декором.

Елка из шишек

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Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии
  • Для того, чтобы елка выглядела ярко вы можете добавить бантики или бусинки. Если же хотите сделать елку экологически чистой, то можете добавить дольки высушенных апельсинов или грейпфрута.
  • Для начала нужно сделать крепкий каркас из картона, на который мы будем крепить шишки.
  • Затем клеим на каркас шишки, чередуя их с декором.

Елка из конфет

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Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии

Отличная идея для подачи сладкого на стол. Подготовьте крепкий конус для крепления конфет. Для 50 см елки вам понадобится 6 м новогодней мишуры и 1 кг конфет.

Скотчем приклейте к основе хвостик конфеты. Чтобы декор вышел симметричным, можно сделать предварительную разметку. Когда конфетки будут закреплены, создайте хвою, по спирали намотав на конус мишуру.

Ажурная елка из бумаги

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Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 2 фотографии
  • Выбираем и распечатываем шаблон  будущей елки в 2-х экземплярах.
  • С помощью канцелярского ножа вырезаем узоры внутри елочки и маникюрными ножницами по контуру. У нас должны получится 2 идентичные елочки.
  • Теперь сложите и сшейте их вместе на машинке или вручную ровно по сгибу.
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Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии

Елка из перьев 

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Новогодняя елка своими руками: топ-5 креативных идей / 3 фотографии
  • Купите перья в магазине фурнитуры любого цвета, который вам понравится.
  • Потом отсортируйте перышки по длине.
  • На каждое перо клеим бусинку или крупный бисер.
  • Делаем каркас из картона (цвет должен быть идентичным с перьями. – Ред.) в виде конуса.
  • Перья приклеиваются за стержень, чтобы пушистая часть создавала объем.

Читайте: Новый год 2019: как украсить дом

Ранее Факты ICTV писали о самых креативных и необычных вариантах, чем можна заменить елку на Новый год.

Фото: zhanna_sevastianovaDreamstime.comelvi_34, reginchik4604sweet_design_for_yonovogodje, mamac, my_life_holidaysadovaya_imperia.

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