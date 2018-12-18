Что приготовить? – извечный вопрос всех хозяек. А когда речь заходит о новогоднем столе, голова и вовсе идет кругом от обилия всевозможных блюд с яркими фото, которыми пестрит интернет.
Факты ICTV сделали подборку оригинальных рецептов с фото и видео и пошаговой инструкцией, исходя из вкусов хозяйки 2019 года – Желтой Земляной Свиньи.
Она любит вкусно поесть, поэтому ей понравится почти все: всевозможные закуски с начинками, блюда из рыбы и мяса, кроме свинины, конечно, а также овощи, зелень, фрукты и сладости.
Где будете встречать Новый год?
Все блюда достаточно просты в приготовлении, не требуют особых материальных затрат и специальных навыков шеф-повара.
Закуска Разноцветные шарики
Ингредиенты:
- 300 г филе трески;
- 500 г картофеля;
- 400 г сыра;
- два свежих огурца;
- болгарский перец – 1 красный и 1 желтый;
- 3 ст. ложки майонеза;
- по пучку укропа и зеленого лука;
- перец и соль – по вкусу.
Приготовление:
Если треска продавалась целиком, то ее нужно размораживать на нижней полке холодильника в течении 8 часов. Быстрая разморозка существенно повлияет на вкус.
Итак, размороженную треску промыть и отварить до готовности. Остывшее филе отделить от костей и нарезать кубиками.
Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками.
Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры, после чего сделать пюре.
Пюре тщательно смешать с яйцами, рыбой, тертым сыром, мелко нарезанным огурцом и майонезом. Можно посолить и приправить перцем по вкусу.
Из приготовленной рыбной массы скатать шарики одного размера.
Отдельно следует как можно мельче нарезать зеленый лук, красный и желтый болгарский перец и выложить каждый ингредиент на отдельную тарелку.
Теперь можно обвалять рыбные шарики в цветной “одежке” и, украсив веточкой укропа.
Сырная закуска Еловые шишки
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного сыра без добавок;
- 200 г любого твердого сыра или смеси нескольких сыров;
- 2-3 зубчика чеснока;
- пара веточек петрушки;
- 0,5 ч. л. дижонской горчицы;
- щепотка соли;
- горсть миндальных хлопьев;
- веточки розмарина или другой зелени для украшения.
Приготовление:
Очень мелко нарезаем чеснок и петрушку.
Твердый сыр натираем на мелкой терке. Легче это будет сделать, если сыр слегка подморозить перед этим.
Смешиваем сыры, чеснок, петрушку и горчицу в глубокой чашке до однородной консистенции.
Формируем из сырной массы шишку или две, выкладываем на блюдо, на котором будете подавать.
Далее втыкаем в сырную массу миндальные хлопья слегка под наклоном, по одному, ровными рядами сверху шишки до низу.
Украшаем веточкой зелени (замечательно будет смотреться свежий розмарин или укроп) – как настоящие еловые веточки.
Осталось сопроводить блюдо крекерами или поджаристым хлебом и подать к столу.
Курица с апельсинами
Ингредиенты:
- одна курица (примерно 2 кг);
- два апельсина;
- две луковицы;
- 4 зубчика чеснока;
- 4 ст. л. соевого соуса;
- 1/4 ч. л. молотого имбиря;
- перец черный молотый и соль – по вкусу.
Фото: gotovim___doma
Приготовление:
Для маринада один апельсин разрезать пополам и выдавить сок.
В миску с апельсиновым соком добавить немного соли, четверть чайной ложки молотого имбиря, 4 столовые ложки соевого соуса, пропустить через пресс 3-4 зубчика чеснока и перец. Все перемешать.
Курицу разрезать на порционные куски, залить маринадом и перемешать.
Миску накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на два часа или на ночь.
Половину апельсина нарезать толстыми пластинками и разрезать их еще на четыре части.
Две луковицы нарезать большими кусками.
В форму для запекания выложить кусочки замаринованной курицы в один слой, залить оставшимся маринадом. Между мясом положить нарезанный лук и кусочки апельсина.
Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекать примерно 50 минут.
Подавать курицу с апельсинами в горячем виде.
Фаршированные кальмары
Это праздничная закуска из кальмаров, фаршированных мясным фаршем и грибами. В ее состав входят: свежие кальмары небольшого размера, сухое вино, томаты черри, а для начинки – курино-говяжий фарш, шампиньоны, чеснок, лук, лимон, красный болгарский перец, черный молотый перец, прованские травы, соль и зелень.
Желейный торт Фруктовый Новый год
Время приготовления – 1,5 часа. Время застывания – 3-4 часа.
Ингредиенты:
Для бисквита: 3 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч. л. соды, 1 стакан (200 г) муки.
Для начинки: 3 апельсина, 3 мандарина, 150 г ананасов, 150 г (1 небольшой) бананов.
Для крема: 50 г желатина, 1 пакетик ванилина, 900 г сметаны 10%, 1 стакан сахара.
Приготовление:
Желатин растворить в воде согласно инструкции. Через 40-60 минут подогреть, не кипятить, до полного растворения. Остудить.
Из яиц, сахара, соды и муки замесить тесто для простого бисквита.
Выпекать бисквит при температуре 180 градусов в течение 15 минут.
Остывший бисквит порезать на квадратики размером 1,5х1,5 см.
Апельсины и мандарины очистить от кожуры, мандарины разобрать на дольки, апельсины порезать кружочками.
Ананасы и банан порезать кубиками.
Взбить сметану с сахаром, добавить ванилин и остывший желатин, хорошо перемешать. Если желатина достаточно, то уже через 10 минут крем начнет застывать, делать нужно все быстро.
Фрукты красиво выложить на дно формы с разъемными бортами.
Выложить часть бисквита.
На бисквитные кубики выложить фрукты. Залить кремом, затем выложить опять бисквит и фрукты залить кремом.
Торт накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на ночь.
На следующий день вынуть торт из формы, аккуратно перевернув на блюдо. Кусочки у торта ровные, бисквит внутри пропитан кремом, нежный. Любители желейных тортов будут в восторге!
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Ранее Факты ICTV подобрали рецепты бюджетных блюд для новогоднего стола 2019.
Фото: vesnovyjgod.ru, receptishi.ru, pixabay.com