Что приготовить? – извечный вопрос всех хозяек. А когда речь заходит о новогоднем столе, голова и вовсе идет кругом от обилия всевозможных блюд с яркими фото, которыми пестрит интернет.

Факты ICTV сделали подборку оригинальных рецептов с фото и видео и пошаговой инструкцией, исходя из вкусов хозяйки 2019 года – Желтой Земляной Свиньи.

Она любит вкусно поесть, поэтому ей понравится почти все: всевозможные закуски с начинками, блюда из рыбы и мяса, кроме свинины, конечно, а также овощи, зелень, фрукты и сладости.

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Все блюда достаточно просты в приготовлении, не требуют особых материальных затрат и специальных навыков шеф-повара.

Закуска Разноцветные шарики

Ингредиенты:

300 г филе трески;

500 г картофеля;

400 г сыра;

два свежих огурца;

болгарский перец – 1 красный и 1 желтый;

3 ст. ложки майонеза;

по пучку укропа и зеленого лука;

перец и соль – по вкусу.

Приготовление:

Если треска продавалась целиком, то ее нужно размораживать на нижней полке холодильника в течении 8 часов. Быстрая разморозка существенно повлияет на вкус.

Итак, размороженную треску промыть и отварить до готовности. Остывшее филе отделить от костей и нарезать кубиками.

Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками.

Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры, после чего сделать пюре.

Пюре тщательно смешать с яйцами, рыбой, тертым сыром, мелко нарезанным огурцом и майонезом. Можно посолить и приправить перцем по вкусу.

Из приготовленной рыбной массы скатать шарики одного размера.

Отдельно следует как можно мельче нарезать зеленый лук, красный и желтый болгарский перец и выложить каждый ингредиент на отдельную тарелку.

Теперь можно обвалять рыбные шарики в цветной “одежке” и, украсив веточкой укропа.

Сырная закуска Еловые шишки

Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного сыра без добавок;

200 г любого твердого сыра или смеси нескольких сыров;

2-3 зубчика чеснока;

пара веточек петрушки;

0,5 ч. л. дижонской горчицы;

щепотка соли;

горсть миндальных хлопьев;

веточки розмарина или другой зелени для украшения.

Приготовление:

Очень мелко нарезаем чеснок и петрушку.

Твердый сыр натираем на мелкой терке. Легче это будет сделать, если сыр слегка подморозить перед этим.

Смешиваем сыры, чеснок, петрушку и горчицу в глубокой чашке до однородной консистенции.

Формируем из сырной массы шишку или две, выкладываем на блюдо, на котором будете подавать.

Далее втыкаем в сырную массу миндальные хлопья слегка под наклоном, по одному, ровными рядами сверху шишки до низу.

Украшаем веточкой зелени (замечательно будет смотреться свежий розмарин или укроп) – как настоящие еловые веточки.

Осталось сопроводить блюдо крекерами или поджаристым хлебом и подать к столу.

Курица с апельсинами

Ингредиенты:

одна курица (примерно 2 кг);

два апельсина;

две луковицы;

4 зубчика чеснока;

4 ст. л. соевого соуса;

1/4 ч. л. молотого имбиря;

перец черный молотый и соль – по вкусу.

Фото: gotovim___doma

Приготовление:

Для маринада один апельсин разрезать пополам и выдавить сок.

В миску с апельсиновым соком добавить немного соли, четверть чайной ложки молотого имбиря, 4 столовые ложки соевого соуса, пропустить через пресс 3-4 зубчика чеснока и перец. Все перемешать.

Курицу разрезать на порционные куски, залить маринадом и перемешать.

Миску накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на два часа или на ночь.

Половину апельсина нарезать толстыми пластинками и разрезать их еще на четыре части.

Две луковицы нарезать большими кусками.

В форму для запекания выложить кусочки замаринованной курицы в один слой, залить оставшимся маринадом. Между мясом положить нарезанный лук и кусочки апельсина.

Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекать примерно 50 минут.

Подавать курицу с апельсинами в горячем виде.

Фаршированные кальмары

Это праздничная закуска из кальмаров, фаршированных мясным фаршем и грибами. В ее состав входят: свежие кальмары небольшого размера, сухое вино, томаты черри, а для начинки – курино-говяжий фарш, шампиньоны, чеснок, лук, лимон, красный болгарский перец, черный молотый перец, прованские травы, соль и зелень.

Желейный торт Фруктовый Новый год

Время приготовления – 1,5 часа. Время застывания – 3-4 часа.

Ингредиенты:

Для бисквита: 3 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч. л. соды, 1 стакан (200 г) муки.

Для начинки: 3 апельсина, 3 мандарина, 150 г ананасов, 150 г (1 небольшой) бананов.

Для крема: 50 г желатина, 1 пакетик ванилина, 900 г сметаны 10%, 1 стакан сахара.

Приготовление:

Желатин растворить в воде согласно инструкции. Через 40-60 минут подогреть, не кипятить, до полного растворения. Остудить.

Из яиц, сахара, соды и муки замесить тесто для простого бисквита.

Выпекать бисквит при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Остывший бисквит порезать на квадратики размером 1,5х1,5 см.

Апельсины и мандарины очистить от кожуры, мандарины разобрать на дольки, апельсины порезать кружочками.

Ананасы и банан порезать кубиками.

Взбить сметану с сахаром, добавить ванилин и остывший желатин, хорошо перемешать. Если желатина достаточно, то уже через 10 минут крем начнет застывать, делать нужно все быстро.

Фрукты красиво выложить на дно формы с разъемными бортами.

Выложить часть бисквита.

На бисквитные кубики выложить фрукты. Залить кремом, затем выложить опять бисквит и фрукты залить кремом.

Торт накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на ночь.

На следующий день вынуть торт из формы, аккуратно перевернув на блюдо. Кусочки у торта ровные, бисквит внутри пропитан кремом, нежный. Любители желейных тортов будут в восторге!

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Ранее Факты ICTV подобрали рецепты бюджетных блюд для новогоднего стола 2019.

Фото: vesnovyjgod.ru, receptishi.ru, pixabay.com