Чего ждать от года Желтой Свиньи, в каких аспектах удастся преуспеть, а какие вопросы так и не выйдет решить – в общем восточном гороскопе на 2019 год.

2019 год – год Желтой Свиньи. Как известно, покровитель этого года очень любит семейный уют и тепло. Поэтому большинству знакам удастся устроить свою личную жизнь. Так что возможно совсем скоро вы встретите свою любовь.

Крыса

Год Желтой Свиньи – удачный период для Крыс, ведь этот покровитель года любит напористых и целеустремленных людей.

В вас будут открывать новые и новые возможности, которыми вы с удовольствием и большим энтузиазмом воспользуетесь. Но должны определиться, чем вы хотите заниматься, чтобы не растрачивать свою энергию на все подряд. Это главное условие успеха в 2019 году.

На личном фронте тоже все будет складываться: на вас обрушится звездопад ухажеров. Так что внимания вам точно будет хватать, а иногда даже будет хотеться скрыться от назойливых поклонников с их постоянными комплиментами и подарками.

Бык

2019 год будет полон любви, семейного уюта и тепла. У одиноких Быков появится шанс обзавестись второй половинкой, у замужних – укрепить свой союз.

Что касается финансового аспекта года, то деньги будут буквально сыпаться вам на голову. Вам только нужно во время подставлять ладони. Но это только в том случае, если стратегия жизни четко прописана и вы знаете, куда идете. Не забывайте про свою цель!

Вам будет сопутствовать удача, но не упустите свой шанс. Будьте внимательны к тому, что дарит вам судьба.

Тигр

2019 год станет для Тигров временем испытаний. Добрая Свинушка не на шутку решила с вами поиграть. Она то и дело будет создавать препятствия на вашем пути. Будьте кремнем, не отступайте – и вы достигнете всего, чего только желаете.

Главный враг этого года – лень. Поэтому проведите этот год под знаком активности.

В любви все будет как надо: флирт, свидания и даже появится шанс на новые серьезные отношения. Будьте готовы к встрече со своей судьбой!

Кролик (Кот)

Нелегкий, но безумно интересный год, время контрастов. Вашу жизнь ждут перемены, возможно, не всегда к лучшему. Но не стоит опускать руки, двигайтесь дальше – и за черной полосой обязательно появится белая.

Будьте осторожны в словах и действиях, особенно на работе. Велика вероятность лишиться должности.

Уже в конце зимы Кролики почувствуют душевный подъем и вдохновение. Именно тогда можно попробовать кардинально сменить профессию, имидж, место жительства.

Дракон

Любовь будет верным спутником Драконов в 2019 году. Это время судьбоносных встреч, заключений браков и рождения детей.

У семейных Драконов будут царить гармония и счастье. Одинокие сердца обретут те отношения, о которых мечтали.

Главное табу этого года – чрезмерная эмоциональность. Будьте сдержаннее в проявлении своих негативных чувств, прежде чем сделать, подумайте несколько раз. Это убережет вас от множества конфликтов, а самое главное – от их последствий.

Змея

В целом год благоприятен во всех сферах. Вам будет удаваться все: от бизнеса до любви. Но чтобы извлечь максимум пользы, отставьте в сторону все сомнения и страхи, действуйте.

Самый опасный период – конец зимы. Будьте готовы к сложностям, чтоб смело их встретить и решить.

Стоит быть острожными и в любви: не обольщайтесь и не уделяйте такого внимания случайным встречам. Это может разбить вам сердце.

Лошадь

Мечтали расслабиться и больше отдыхать? Если так, то этот год воплотит вашу мечту в жизнь, ведь главная рекомендация для лошадей – расслабиться и перестать тянуть на себе воз проблем и дел.

Также Лошадей ждет череда новых знакомств. Случайно встреченный человек способен остаться в жизни представителя этого знака надолго.

Овца (Коза)

В 2019 году вам придется как следуют потрудиться. Но не стоит сразу сетовать на судьбу, ведь вас ждет отличное денежное вознаграждение за плоды.

В любовной сфере тоже будет все складываться. Гармония в отношениях будет вас радовать и дарить вам силы на новые свершения в других аспектах жизни.

Но не стоит только полагаться на фортуну. Идите к своей цели, не останавливайтесь и жизнь подарит вам еще больше возможностей и приятных сюрпризов.

Обезьяна

Очень яркий и динамичный год, так что советуем купить органайзер и планировать. Иначе вы просто потеряетесь в круговороте событий и толком ничего не достигните. Так что главная задача этого года расставить приоритеты и следовать им.

Вас ждут некоторые проблемы на любовном фронте. Но не огорчайтесь, это только период такой, а вовсе не крах ваших отношений с партнером. К лету все решится и скорее всего в позитивном ключе.

Петух

Представителей этого знака ждет непростой год. Петухам придется попотеть. При этом вашей прибыли позавидуют все конкуренты и коллеги.

Возможностей в год Желтой Свинки у Петуха будет много, и нужно лишь определиться с желаниями.

Чтобы все успеть, старайтесь грамотно распределять время. В любви смело полагайтесь на интуицию – она не подведет.

Собака

В целом год благоприятный, но не лишенный сложностей. Помните про переменчивость судьбы и всегда будьте на чеку.

В первую очередь будьте готовы к мелким конфликтам и недопониманию в первую очередь на работе.

Следите за своим эмоциональным состоянием, избегайте нервного перенапряжения, ведь это может сыграть с вами злую шутку и сказаться на семейной жизни. Знайте, что любимый человек поддержит вас в трудную минуту.

Свинья

Безусловно, это ваш звездный час. Вам будет везти во всем: в любви, бизнесе, на работе.

Если ранее Свинки крутили романы и витали в облаках, то сейчас самое время остепениться и подумать о серьезных отношениях. Семейным людям стоит укрепить брак.