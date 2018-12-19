День, скорее, будет располагать к импульсивным, энергичным проявлениям.

Гороскоп на сегодня, 19 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Требующие спокойного и бережного подхода дела лучше перенести на другое время. Сегодня весьма благоприятно творчество и в целом творческий подход в решении вопросов. День связан с плодородием, поэтому все связанное с этим может быть актуальным и результативным. Если есть дела, которые отложены и ждут своего заветного часа, то можно вернуться к подобного рода задачам и предпринять шаги в этом направлении.

Важные решения, начало проектов — нежелательны, сегодня благоприятно действовать спонтанно. Общение может быть резковатым и местами деструктивным — такое настроение хорошо направить на соревновательную деятельность. Проявление терпения в некоторых вопросах поможет сохранить отношения и связи.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий.

Читайте: Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака



К слову, Факты ICTV публиковали восточный гороскоп на 2019 год.