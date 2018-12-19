Киев уже преобразился с помощью новогодних украшений и предлагает множество зимних развлечений.

Сейчас в столице преобладают тематические новогодние мероприятия, но можно найти и концерты обычного выходного дня.

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На этих выходных можно посетить театральный спектакль Дикого театра, концерт крутой украинской группы Atomic Simao или послушать джазовые импровизации Андрея Макаревича.

Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

Christmas Jazz Songs – Louis Armstrong, Ella Fitzgerald

Дом Архитектора

21 декабря, 19.00

Билеты: 225-500 грн

Купить билеты можно тут

Old Fashioned Band придаст киевлянам новогоднего настроения праздничной джаз-программой Louis Armstrong & Ella Fitzgerald.

В этот вечер прозвучат лучшие новогодние и рождественские хиты, песни неповторимого Луи Армстронга и лучшей джазовой вокалистки всех времен Эллы Фицджеральд.

В репертуар вечера входят праздничные произведения прошлого века Jingle bells, The Christmas song, White Christmas, Silent Night и многие другие.

Winterra. Легенда сказочного края

ВДНХ, 12.00

21-23 декабря

Билеты: 320-2499 грн

Купить билеты можно тут

Нынешняя сказка от Константина Томильченко и Александра Братковского расскажет историю парня, который накануне праздников потерял младшего брата в холодном крае Winterra. Ему предстоит пережить множество приключений и опасностей, чтобы спасти малыша. Новый спектакль перенял все лучшее от предыдущих проектов Вартові Мрій и Дім Таємничих Пригод.

Зрителей ждет сказочная атмосфера, невероятные спецэффекты и отличная хореография Cirque du Soleil.

Atomic Simao

Closer

22 декабря, 20.00

Билеты: 300-350 грн

Приобрести билеты можно на входе

Atomic Simao возвращаются в Closer для презентации своего четвертого альбома Levitation Loom Four, над которым группа работает последние два года.

За шесть лет существования они успели выпустить три альбома, два из которых вышли на виниле на греческом лейбле Cosmic Eye Records.

Психоделический рок, фанк, эйсид-джаз, брейк-бит – каждый по своему определяет стилистику группы.

Новый альбом еще больше запутает любителей жанрово клеймить музыку и станет самым разноплановым в дискографии коллектива.

О два

Дикий театр

23 декабря, 20.00

Билеты: 150-400 грн

Купить билеты можно тут

Новое представление Дикого театра о любви и нелюбви по пьесе Ивана Вырыпаева Кислород.

Был обычный день. По обычному городу гулял обычный Санек. Правда, ничего особенного. И вот Санек поворачивает голову и видит – ее. И вся его жизнь меняется навсегда, и весь мир его меняется, и все что может помешать этому – должно умереть. Даже жена Саньки.

О два – это вопросы: социальные, политические, духовные, религиозные, личные… Много вопросов к каждому.

Андрей Макаревич. Джазовые трансформации

Docker Pub

23 декабря, 19.00

Билеты: 990-1790 грн

Купить билеты можно тут

Бард, поэт и рок-музыкант Андрей Макаревич имеет множество ипостасей. В воскресенье он откроется перед публикой с неизвестной стороны джазового исполнителя.

Макаревич знаком каждому благодаря культовой группе Машина Времени и проекту Your 5. Вместе с виртуозными музыкантами он даст концерт импровизации.

Джазовые трансформации – уникальная концертная программа, где джаз встречается с другими музыкальными течениями и стилями, удивляя как слушателей, так и музыкантов.

Ранее Факты ICTV собрали лучшие варианты для празднования Нового года.