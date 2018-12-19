До новогодних праздников осталось совсем мало времени. В этом году празднования начались раньше, чем в прошлом году – с 15 декабря.
В этом году, как и в предыдущих, в Киеве празднования Нового года пройдет на Софийской площади, где будет установлена главная елка страны.
Также празднования пройдут на Контрактовой площади.
Факты ICTV собрали несколько вариантов праздничных мероприятий.
Зажжение елки
Фото: Folk Ukraine
19 декабря
Софийская площадь
Главную новогоднюю елку Киева будут украшать 3,6 км неоновых гирлянд, а на ее фоне создадут необычную инсталляцию – амфитеатр под сказочным звездным небом из 33 км гирлянд.
На елке будут красоваться 500 игрушек и более 3 километров гирлянд арктического цвета.
Резиденция Святого Николая
Улица Лаврская, 9
30 ноября в Киеве открыли настоящую волшебную резиденцию святого Николая, которая никого не оставит равнодушным.
Любой сможет посетить Большую Лаврскую звонницу Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, где в день открытия пройдет выставка авторских кукол.
Также будет возможность написать письмо святому Николаю и насладиться развлекательной программой.
Гостей ожидает арка желаний и путешествие дорогами святого Николая.
На выставке можно будет увидеть работы около 100 мастеров Украины, Грузии и Израиля.
Новый год на ВДНХ
С 8 декабря до 10 марта
ВДНХ, ул.Академика Глушкова,1
Вход на территорию парка — свободный
Самый большой парк зимних развлечений столицы Зимняя страна на ВДНХ в этом году будет работать и в новогоднюю ночь!
Что может быть лучше, чем встретить Новый год с друзьями возле большой праздничной елки, а потом начать его первые часы на сияющем катке или катаясь на горках?
Празднование Нового года в Зимней стране подарит хорошее настроение и веселые развлечения.
Страна Северного сияния
С 15 декабря до 20 января
Контрактовая площадь
Гостей ждут незабываемые приключения, веселье и развлечения. Насыщенная программа празднования предусматривает в том числе творческие мастер-классы, художественные перформансы и инсталляции.
Семь добрых дел Святого Николая
Новый украинский театр
19, 25 декабря и 3, 7, 13 января, 10.30, 11.00, 13.00, 17.00
Билеты: 200 грн
Купить билеты можно тут
Святой Николай уже спешит на встречу с детьми и их родителями! Он как всегда принесет чудеса и подарки, но не просто так…
Далеко не все хорошо себя вели в прошлом году, и теперь чтобы получить подарок, непослушным детям вместе с героями сказки придется лично выполнить семь добрых дел. А те, кто слушался, смогут пополнить свой список добрых дел.
Рождественский городок
С 19 декабря до 14 января
Софийская, Михайловская площадь, Владимирский проезд
В этот период будет работать рождественский городок.
В рамках масштабного культурно-художественного проекта пройдет фестиваль иллюминации с особыми арт-объектами.
Ранее Факты ICTV подготовили большой список мероприятий для детей на Новый год.
Фото: dreamstime.