До новогодних праздников осталось совсем мало времени. В этом году празднования начались раньше, чем в прошлом году – с 15 декабря.

В этом году, как и в предыдущих, в Киеве празднования Нового года пройдет на Софийской площади, где будет установлена главная елка страны.

Также празднования пройдут на Контрактовой площади.

Факты ICTV собрали несколько вариантов праздничных мероприятий.

Зажжение елки

Фото: Folk Ukraine

19 декабря

Софийская площадь

Главную новогоднюю елку Киева будут украшать 3,6 км неоновых гирлянд, а на ее фоне создадут необычную инсталляцию – амфитеатр под сказочным звездным небом из 33 км гирлянд.

На елке будут красоваться 500 игрушек и более 3 километров гирлянд арктического цвета.

Резиденция Святого Николая

Улица Лаврская, 9

30 ноября в Киеве открыли настоящую волшебную резиденцию святого Николая, которая никого не оставит равнодушным.

Любой сможет посетить Большую Лаврскую звонницу Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, где в день открытия пройдет выставка авторских кукол.

Также будет возможность написать письмо святому Николаю и насладиться развлекательной программой.

Гостей ожидает арка желаний и путешествие дорогами святого Николая.

На выставке можно будет увидеть работы около 100 мастеров Украины, Грузии и Израиля.

Новый год на ВДНХ

С 8 декабря до 10 марта

ВДНХ, ул.Академика Глушкова,1

Вход на территорию парка — свободный

Самый большой парк зимних развлечений столицы Зимняя страна на ВДНХ в этом году будет работать и в новогоднюю ночь!

Что может быть лучше, чем встретить Новый год с друзьями возле большой праздничной елки, а потом начать его первые часы на сияющем катке или катаясь на горках?

Празднование Нового года в Зимней стране подарит хорошее настроение и веселые развлечения.

Страна Северного сияния

С 15 декабря до 20 января

Контрактовая площадь

Гостей ждут незабываемые приключения, веселье и развлечения. Насыщенная программа празднования предусматривает в том числе творческие мастер-классы, художественные перформансы и инсталляции.

Семь добрых дел Святого Николая

Новый украинский театр

19, 25 декабря и 3, 7, 13 января, 10.30, 11.00, 13.00, 17.00

Билеты: 200 грн

Купить билеты можно тут

Святой Николай уже спешит на встречу с детьми и их родителями! Он как всегда принесет чудеса и подарки, но не просто так…

Далеко не все хорошо себя вели в прошлом году, и теперь чтобы получить подарок, непослушным детям вместе с героями сказки придется лично выполнить семь добрых дел. А те, кто слушался, смогут пополнить свой список добрых дел.

Рождественский городок

С 19 декабря до 14 января

Софийская, Михайловская площадь, Владимирский проезд

В этот период будет работать рождественский городок.

В рамках масштабного культурно-художественного проекта пройдет фестиваль иллюминации с особыми арт-объектами.

Ранее Факты ICTV подготовили большой список мероприятий для детей на Новый год.

Фото: dreamstime.