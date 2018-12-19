Символом 2019 года является Желтая Земляная Свинья, которую несложно задобрить. Единственное, что нужно учесть – на новогоднем столе не должно быть мяса, а особенно свинины.

Что же приготовить на Новый год 2019? Свинья – не капризное животное, но от мяса за столом все же стоит отказаться.

Что нельзя готовить на Новый год 2019

Если же вы мясоед и без мяса не проходит не один прием пищи, тогда стоит просто исключить свинину.

Не стоит ставить на стол сало, бекон, балык, ветчина, кровянку, паштеты, свинной фарш. Также можно поискать рецепты холодца без свинины.

Свинину можно заменить птицей, говядиной или рыбой.

Запрещены полуфабрикаты. Это связано с тем, что большинство таких продуктов содержат фарш. Также символ года не поддерживает стремление упростить предпраздничные хлопоты.

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Что понравится Свинье?

Главное правило – отказ от свинины. На столе могут быть блюда из любой птицы, кролика, или говядины.

Свинка очень любит трюфели, но если для вас это дорогое удовольствие, то их можно заменить обычными грибами.

Если вы любите рыбу – прекрасно. На праздничный стол можно приготовить стейки из лосося, селедку с луком, маринованную скумбрию или копченую рыбу. Также можно запечь рыбу в духовке.

Необходимо помнить, что Свинка не хищник и поэтому на столе должны преобладать овощные салаты: винегрет, греческий, шуба или мимоза. Также можно делать салаты и из птицы – Цезарь, Бунито или Изумрудный.

На стол обязательно стоит поставить фрукты. Свинка отдает предпочтение обычным фруктам вместо экзотических. Это могут быть яблоки, груши, персики, абрикосы или сливы.

Лучшим гарниром к блюдам будет картофельное пюре.

Сладкий стол должен быть максимально натуральным. В выпечку стоит добавить орехи, мед, изюм, курагу или чернослив.

Заливное из говядины

Ингредиенты

1.5 кг говядины

1 луковица

3 моркови

1 корень пастернака или кусок корневого сельдерея

1 корень петрушки (желательно)

1 головка чеснока

2 ст.л. растительного масла

3-4 веточки петрушки

3-4 веточки укропа

10 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

20-25 г желатина

соль

черный молотый перец

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 °С. Мясо нарежьте крупными кусками. Очищенную луковицу и морковь разрежьте пополам. С чеснока снимите внешний слой шелухи. Разрежьте головку вдоль пополам. Противень или большой лоток для запекания застелите фольгой, сложите в один слой мясо и овощи. Сбрызните растительным маслом и запекайте 12-15 минут, до появления аромата овощей. Вскипятите в высокой кастрюле 3,5 л воды. Переложите в нее мясо и овощи, слейте собравшийся на дне противня сок. Доведите до кипения на умеренном огне, убавьте огонь до минимума и варите без крышки, при необходимости снимая пену с поверхности бульона, 2-2.5 часа. Через час после начала приготовления добавьте в бульон две целые моркови и веточки укропа и петрушки. Готовый бульон процедите через дуршлаг, выстеленный мокрой салфеткой, остудите. Снимите мясо с костей и мелко нарежьте или разберите на волокна. Приправьте солью и перцем так, чтобы мясо казалось сильно приправленным. Измерьте объем бульона. Замочите в холодной воде листовой желатин из расчета 7 г желатина на 500 мл бульона. Разогрейте бульон, добавьте отжатый листовой желатин. Прогрейте его до полного растворения желатина. Большую форму или порционные формы объемом 200-250 мл выстелите пищевой пленкой. На дно налейте тонкий слой бульона и поставьте в холодильник для застывания, 1-2 ч. Целую вареную морковь нарежьте звездочками или кружочками, положите на застывший бульон вместе с листьями петрушки или укропа. Заполните форму мясом и залейте бульоном. Остудите при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник на 3-4 часа.

Слоеный салат с куриной печенью и грибами

Ингредиенты

Куриная печень – 300 г

Шампиньоны – 300 г

Картофель – 3-4 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Сыр твердый – 150 г

Растительное масло – 30 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Майонез – 100 г

Приготовление

Помыть картофель и морковь. Залить холодной водой. Дать закипеть. Варить овощи в мундире до готовности 20-30 минут. Слить воду. Охладить. Яйца залить холодной водой, сварить вкрутую (10 минут), остудить под холодной водой. Лук репчатый почистить, помыть и нарезать тонкими полукольцами. Шампиньоны помыть и нарезать. Разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить в сковороду грибы и половину лука. Обжарить, помешивая, на среднем огне до готовности, около 10 минут. Посолить и поперчить. Перемешать. Снять с огня. Охладить. Помыть печень. Порезать на кусочки. Нагреть сковороду, налить растительное масло. Выложить вторую половину лука. Обжарить лук на среднем огне, помешивая, около 3 минут. Затем добавить печень. Тушить, помешивая, 5 минут. Посолить и поперчить. Перемешать. Снять с огня. Охладить. Натереть на крупной терке твердый сыр. Яйца очистить, натереть на терке. Картофель и морковь очистить, натереть на крупной терке. Собрать слоеный салат с куриной печенью.

1 слой – картофель;

2 слой – шампиньоны с луком;

3 слой – майонез;

4 слой – куриная печень с луком;

5 слой – морковь;

6 слой – майонез;

7 слой – сыр;

8 слой – майонез;

9 слой – яйца.

Фаршированная утка с хрустящей корочкой

Ингредиенты

Утка – 1 шт. (2,6 кг)

Яблоки – 3 шт.

Апельсины – 2 шт.

Мед – 1 ст. ложка

Чеснок – 2-3 зубчика

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

Утку выпотрошить, удалить остатки перьев. Тушку вымыть и обсушить. Обрезать крайние фаланги крыльев, гузку и лишнюю кожу в районе шеи. С половины апельсина снять цедру с помощью мелкой терки. Из этой же половины выдавить сок и добавить к цедре. Туда же выдавить чеснок, добавить соль и перец. Полученным маринадом натереть утку снаружи и внутри. Оставить утку на 2 часа. Удалить из яблок сердцевину и разрезать яблоки на 8 частей. Апельсин очистить и нарезать такими же кусками. Бумажным полотенцем стряхнуть с кожи утки цедру и чеснок. Наколоть утку вилкой в местах скопления жира под кожей. Нафаршировать утку апельсинами и яблоками, скрепить утиную кожу зубочистками. Уложить утку с яблоками и апельсинами в форму, застеленную фольгой. Сверху фаршированную утку тоже накрыть фольгой. Отправить утку, фаршированную апельсинами и яблоками, в духовку на один час при 190°С. Через час достать форму, переложить тушку утки на тарелку, аккуратно слить жир в отдельную посуду и вернуть утку в форму. Мед смешать с небольшим количеством утиного жира. Достать утку и смазать медовой смесью. Снова поставить утку в духовку, но уже не накрывая фольгой. Каждые 15 минут открывать духовку и смазывать утку медом. Готовность утки можно проверить, прокалывая ее деревянной шпажкой в месте крепления ноги, – выделившийся сок должен быть прозрачным.

Закуска в тарталетках Поросята

Ингредиенты

Тарталетки – 6 шт.

Крабовые палочки – 4 шт.

Рис (сырой) – 30 г

Сыр твердый – 30 г

Чеснок – 0,5 зубчика

Майонез – 0,5 ст. ложки

Соль – по вкусу

Колбаса вареная – 40 г

Перец черный горошком – 12 шт.

Приготовление

Рис заранее отварите до готовности в большем, чем обычно, количестве подсоленной воды (400-500 мл), откиньте на сито и остудите. Крабовые палочки разморозьте. Тарталетки лучше использовать из песочного теста. Сыр и крабовые палочки натрите на мелкой терке и соедините в миске. Добавьте отварной рис. Добавьте измельченный чеснок и майонез. Перемешайте крабовую закуску. На тарелку выложите готовые тарталетки. Смоченными в воде руками сформируйте из закуски шарики и выложите их в тарталетки. Вареную колбасу или сосиску нарежьте на кружочки (по количеству тарталеток). Трубочкой для коктейлей сделайте в кружочках дырочки – получатся поросячьи пятачки. Также вырежьте из кусочков колбасы ушки – 12 штук. Украсьте закуску в тарталетках в виде мордочки свинок. С помощью майонеза и горошин черного перца сделайте им глазки.

Канапе с копченой семгой Семь слоев

Ингредиенты

Сливочный сыр – 300 г

Цедра лимона (на мелкой терке) – 1 ч. л.

Свежий сок лимона – 2 ч. л.

Шнитт-лук – 2 ст. л.

Соль – ¼ ч. л.

Черный перец – ¼ ч. л.

Хлеб ржаной – 6 ломтиков

Семга копченая – 220 г

Икра красная – 50 г

Приготовление:

Перемешайте сливочный сыр, лимонную цедру, лимонный сок, зеленый лук, соль и перец. Вырежьте из ломтиков ржаного хлеба прямоугольники размером около 8х10 см. Смажьте каждый 1 ст. л. сырной смеси. Сверху выложите тонкий ломтик рыбы. Повторите слои. Срежьте края, чтобы бутерброды были ровные и одинаковые. Охладите в течение 1 часа. Разрежьте на маленькие канапе. Сверху выложите равномерным слоем красную икру.

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Фото: dreamstime, gastronom.ru, easywaylife.ru, vtorueblyda.ru, povar.ru.