Из-за ухудшения погодных условий в Киеве травмировались более 2 тыс. человек.
Из-за гололеда в Киеве с 14 декабря травмировались 2 093 человека.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, пишет УНН.
По ее словам, всего травмировались 1 897 взрослых и 201 ребенок.
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Наталья Вишневская также добавила, что за последние сутки из-за гололеда в Киеве пострадало 127 человек.
Кроме того, был зарегистрированном случай переохлаждения и обморожения.
Ранее Факты ICTV писали о том, как не упасть из-за гололеда и куда обращаться за помощью.
Фото: Dreamstime
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