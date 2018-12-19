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Факти / Lifestyle / Обережно, ожеледиця! У Києві травмувались понад 2 тис. людей/

Осторожно, гололед! В Киеве травмировались более 2 тыс. человек

Из-за ухудшения погодных условий в Киеве травмировались более 2 тыс. человек.

Из-за гололеда в Киеве с 14 декабря травмировались 2 093 человека.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, пишет УНН.

По ее словам, всего травмировались 1 897 взрослых и 201 ребенок.

Читайте: Погода в Украине на сегодня, 19 декабря (КАРТА)

Наталья Вишневская также добавила, что за последние сутки из-за гололеда в Киеве пострадало 127 человек.

Кроме того, был зарегистрированном случай переохлаждения и обморожения.

Ранее Факты ICTV писали о том, как не упасть из-за гололеда и куда обращаться за помощью.

Фото: Dreamstime

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