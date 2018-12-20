Выбирать подарки всегда тяжело, особенно если хочется сделать сюрприз и преподнести что-то полезное. Факты ICTV собрали 20 идей подарков на Новый год 2019, которые подойдут для любой девушки.

Новый год – время волшебства и исполнения самых заветных желаний! Постарайтесь удивить свою половинку и почувствовать себя в сказке. Если до сих пор думаете, что подарить любимой – ловите идеи оригинальных и желанных подарков.

Фотосессия

Вы знаете девушек, которые не любят фотографироваться? Их действительно мало! Позвольте своей девушке почувствовать себя звездой, получить яркие эмоции и запечатлеть их на снимках! Кстати, этот вариант подарка способен не только доставить эстетическое удовольствие, но и решить на какое-то время проблему аватарки в соцсетях 😉

Тепло “на двоих”

Если вы хотите показать девушке, что очень дорожите и не представляете без нее свою жизнь, подарите “неразлучный” подарок – варежки или шарф для двоих. Такая вещь охарактеризует вас как романтичную натуру, девушки это ценят в мужчинах.

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Мастер-класс

Если ваша девушка интересуется саморазвитием и постоянно работает над собой, можно подарить сертификат на обучение тому, что у нее пока не очень хорошо получается, но чему она очень хочет научиться. Девушка давно мечтает танцевать? Выберите курс занятий в танцевальной школе! Если ей нравится психология, сосредоточьтесь на поиске тренингов или лекций интересных спикеров.

Приборы для женской красоты

Если ваша девушка старается выглядеть на все 100%, помогите ей в этом. Обычно женщины немало внимания уделяют ногтям и волосам. Вариант подарка – хороший маникюрный набор или УФ-лампа. Кроме того, практически для любой женщины незаменимы утюжок для волос, плойка или фен. Если видите, что эта техника “отжила” свое, смело дарите!

Украшение

Классический подарок, но от этого не менее приятный. В любое время и на любой праздник хорошие ювелирные украшения способны вызвать у девушек бурю эмоций. Очаровательные сережки, подвеска, цепочка или браслет – от такого подарка девушка вряд ли откажется.

Сертификат на посещение СПА-салона

Если хотите проявить заботу о своей девушке, подарите ей сертификат в спа-салон. Позвольте девушке расслабиться и восстановить силы после будничной суматохи. Если не уверены, какую именно процедуру выбрать, подарите сертификат на определенную сумму. Тогда девушка сможет выбрать из каталога то, что ей больше по душе.

Экстрим для двоих

Для шумной и слишком активной девушки подойдет подарочный сертификат на совместное посещение батута или картинга. Такое времяпровождение позволит выплеснуть немного энергии, а заодно представить себя детьми. Импровизированное соревнование в воздухе или на скорости заставит смеяться и радоваться практически любого человека.

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Косметика или парфюм

Качественная декоративная косметика или средства по уходу, а также вкусный парфюм – еще одна женская слабость. Любой девушке будет приятно получить такой подарок, особенно от любимого мужчины. Этот вариант слишком индивидуальный, чтобы не прогадать – подарите подарочный сертификат на определенную суму, пусть девушка выберет то, что ей подойдет.

Красивое белье

Кому-то этот подарок покажется не слишком оригинальным, но правильно подобранный комплект белья может сделать по-настоящему счастливой не только девушку, но и ее партнера. Нежные кружева, эротичный пеньюар или корсет с чулками могут разжечь нешуточную страсть и сделать праздничный уик-енд более ярким. Главное – не ошибиться с размером.

Путешествие

Оставьте всю суету и отправьтесь на несколько дней в другой город или страну. Это отличная возможность отключить телефон, отвлечься от рутины, посмотреть достопримечательности и просто побыть вдвоем. В эпоху цифровых технологий и сумасшедшей жизненной спешки подарите девушке самое ценное – свои внимание и время.

Если вы все еще не определились с подарком для девушки на Новый год 2019, Факты ICTV предлагают еще варианты:

1. Образовательные курсы. Возможно ваша девушка давно мечтает изучить что-то новое – будь то новая профессия или иностранный язык. Подарите ей онлайн или офлайн курсы, которые сделают ее год лучше.

2. Книги. Это всегда полезный подарок не только для девушки, но и для любого человека.

3. Гаджеты. Вспомните, ваша девушка наверняка говорила вам о том, что хотела бы приобрести какой-то гаджет, который может помочь ей в работе или в жизни.

4. Beauty Box. Если вы наверняка не знаете, какая косметика нравится больше всего девушке, то стоит обратить внимание на бьюти-бокс. Как правило, в таких коробках собраны различные пробники косметики, которую девушка с удовольствием протестирует.

5. Mystery Box. Коробка с подарком, в которой может быть все, что угодно. Вы можете собрать самостоятельно такую коробку и положить туда все, что придет в голову, или поискать уже готовые боксы в интернете.

6. Аксессуары для хобби.

7. Годовая подписка. Это может быть Netflix, Megogo, Apple Music, Play Music или Bookmate.

8. Необычная посуда. Это могут быть как цветные винные бокалы, так и двойные чашки для чая.

9. Впечатления.

10. Если вы до сих пор не знаете, что дарить девушке на Новый год 2019, то спросите у нее. Сюрприза может и не получится, зато ваш подарок точно будет полезным.

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К слову, Факты ICTV собрали несколько интересных и бюджетных вариантов, где встретить Новый год 2019.

Фото: irina_miko, pixabay