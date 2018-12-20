Сегодня нужно не поддаваться раздражительности, поскольку она может негативно повлиять на взаимоотношения.

Гороскоп на сегодня, 20 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

В этот день желательно проявлять активность, которая поможет восстановить силы и будет полезна физически.

День располагает к размышлениям о справедливости, честности и искренности. Их проявления сегодня очень уместны.

Повседневные дела, такие как приготовление пищи, уборка сегодня считаются благоприятными.

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Неблагоприятным в этот день считается начало поездок и путешествий, брать или давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV также публиковали любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.