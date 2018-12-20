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Ученые открыли тайну происхождения жизни

Ученые впервые получили дезоксирибозу, компонент ДНК, которая указывает на космическое происхождение жизни.

Таким образом исследователи NASA смоделировали в лаборатории условия космической среды.

Об этом сообщает издание Science News.

Это доказывает, что органические молекулы, которые нужны для существования жизни, изначально появились в космосе, а затем упали с кометами на Землю.

Ученые охладили смесь воды и метанола до минус 260 градусов Цельсия внутри вакуумной камеры. После этого они подвергли лед действию ультрафиолетового излучения, имитируя условия в облаках из межзвездного газа и пыли.

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К слову, ученые раскрыли тайну существования призраков.

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