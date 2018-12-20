Согласно новому опросу Gallup (США), вейпинг наиболее популярен среди американцев именно в возрасте до 30 лет. Отношение к парению людей этой возрастной категории гораздо позитивнее, чем людей старшего возраста.

Электронные сигареты купить в Украине достаточно просто, но споры относительно их безопасности среди ученых не умолкают уже несколько лет. И если беспокоится о возможном вреде самого железа уже перестали, теперь максимум внимания уделяется испарениям и жидкости.

Во-всяком случае, ни позитивные, ни негативные результаты многочисленных исследований не мешают ежегодно привлекать на свою сторону тысячи новых вейперов. И как показывают последние опросы (на примере США), наибольшее количество вейперов остаются им довольны именно в возрасте до 30 лет.

– Поскольку в последние годы у молодых людей появилось гораздо меньше шансов курить, возможно, что вейпинг выступает как альтернатива, если это правда, может иметь положительные последствия для здоровья, – говорится в одном из докладов организации, проводящей опрос.

Среди опрошенных находились парильщики в возрасте 18-29 лет, которые полностью перешли на пар. Из них только 22% думают, что вейпинг – это плохо и вредно для здоровья.

Помимо того, более молодые люди также имеют более позитивное отношение к электронным сигаретам. В то время как все опрошенные возрастные группы понимают, что курение очень вредно для здоровья, люди в возрасте до 30 лет меньше думают о том, что парение – зло.

Результаты опроса явно не понравятся табачным компаниям, продукты которых постепенно теряют популярность. С популяризацией электронных сигарет теряется популярность обычных сигарет и это однозначно приведет к упадку сигаретного бизнеса.

Во всяком случае, с другой стороны это говорит о том, что вейп-индустрия стремительно набирает обороты и привлекает на свою сторону новых парильщиков во всем мире. Учеными доказано, что в электронной сигарете не содержится такой большой объем канцерогенов и токсинов как в обычной сигарете.

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Кроме того, также было доказано, что парение подходят людям, которые болеют астмой и имеют проблемы с сердцем или дыхательными путями.

В Украине вейпинг стал популярен последние 3-4 года, когда стали активно проводится выставки, увеличиваться вейп-сообщество. Нет пока и прямого от законодателя запрета на производство и использование товаров для вейпинга, а поэтому обществу вейперов есть куда развиваться и экспериментировать, перенимая в этом вопросе опыт Европы и США.

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