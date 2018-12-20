Как вести диалог с человеком, который раздражает, причины такой реакции на собеседника и методы борьбы – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Как часто вы испытывали раздражение к собеседнику? Уверены, это чувство охватывало вас не раз и даже не два. Иногда вы проглатывали ком в горле и молча удалялись, а в некоторые моменты закипали, как чайник, и делали, увы, не самые достойные вещи. Как не попадать в клетку из собственных негативных эмоций, почему возникает раздражение и как с этим справиться – спросили у психолога Людмилы Мининой.

Причины

И первый вопрос, который вы должны себе задать: “Почему я испытываю раздражение именно к этому человеку?” Понять источник негативных чувств – половина успеха.

Причина первая – проекция собственных негативных качеств на собеседника.

– Например, мы осуждаем себя за неряшливость и всячески это в себе подавляем. Проявление этого в нас самих кажется непростительным. В таком случае малейшее замечание этого в других людях будет вызывать раздражение и даже гнев, – рассказывает психолог.

Вторая не менее распространенная причина – это зависть. Мы находим в другом человеке те качества, которых в нас нет, но к которым так стремимся. Это похоже на кривое зеркало, отражение в котором рано или поздно начнет раздражать и нам захочется его разбить, уничтожить.

Откровенно бесит и напоминание из прошлого. Если кто-то в нашем обществе ворошит не очень приятные воспоминания в нашей голове и душе, мы начинаем потихоньку его ненавидеть.

Например, у нового коллеги такие же глаза, как у бывшего возлюбленного, который ушел от вас по-английски. Или манера разговора новенького напоминает об учительнице географии, которая так и засыпала двойками. Вот и получается, что обиды прошлого переносятся в настоящее и не дают нормально жить.

Ну и пожалуй самая существенная причина – это нарушение ваших границ. Когда человек вторгается в наше личное пространство, это вызывает раздражение, которое служит некой системой защиты.

Справка. Границы личности – это свод правил общения с людьми, в рамках которых вы чувствуете себя комфортно.

Например, кто-то позволяет в ваш адрес неприятные шутки или высказывания.

– Ты – толстая лентяйка. В этом платье ты похожа на стрипризершу.

Знайте, что смысл общения в реакции собеседника. Если вы пошутили, а человек заплакал, то что-то обидное сказали, а не смешное.

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Методы борьбы

По словам психолога, подавление раздражения к другому в данном случае неэффективно. Это как прятать искру в стоге сена.

– Чем больше действия, тем больше противодействия. Для того, чтобы преодолеть это чувство раздражения, нужно задать себе вопрос: Что именно меня бесит в этом человеке? Подумать. Получить ответ. Простое понимание себя, своих чувств будет лучшим решением, – отмечает Людмила Минина.

Конечно, это не всегда приведет к дружественным отношениям. Но, по крайней мере, собственные реакции становятся абсолютно понятными и адекватными.

Тогда и разговаривать с объектом раздражения становится проще.

Не менее эффективным будет примерить нежелательное качество, почувствовать его на вкус, ощутить его внутри себя. Возможно, это позволит стать более гибкими и живыми.

Дайте себе больше свободы в чувствах.

Важно не повторять старые неэффективные модели поведения из прошлого. Находите новые варианты общения. Если в прошлом вы позволяли нарушать свои границы, научитесь их отстаивать, спрашивайте себя, почему вам некомфортно.

Не можете отказать – попробуйте чаще говорить “нет”. Постоянно подстраиваетесь под других, не имеете собственной позиции – чаще прислушивайтесь к собственным желаниям.

Еще один эффективный метод – представить конечную цель разговора и не отклоняться от намеченного пути. Вряд ли итогом разговора вы видите конфликт. Если вы видите, что начинаете отклонятся от траектории намеченного плана разговора, а эмоции захлестывают, отступите и предложите человеку вернуться к этому вопросу позже. Дайте себе возможность выдохнуть и успокоиться.

– Мне нужно время, чтобы все обдумать/Я немного не в форме, предлагаю перенести обсуждение на следующий раз.

Будьте терпимы к своему собеседнику, не позволяйте призракам прошлого, собственным негативным качествам брать над вами верх и вступать в конфликт. Помните, что собеседник – не помойное ведро и не сливайте в него собственные эмоциональные отходы.

Ангелина Малиновская