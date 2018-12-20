Подумываете прикупить пару баночек икры на новогодний стол, но сомневаетесь в ее качестве. Есть несколько способов, которые помогут отличить настоящую икру от подделки.

Как отличить настоящую икру от подделки, рассказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков, передает УНН.

Способ № 1. Киньте несколько икринок в кипящую воду. Если растворятся, то перед вами не икра, а ее подделка.

Дело в том, что искусственная икра отличается своей упругостью и однотонностью, а также у нее нет ядра.

Способ № 2. Посмотрите на дату на баночке икры – она должна совпадать со временем нереста данной породы рыбы (июль-сентябрь).

Как правило, для изготовления икры используют несвежее сырье, а замороженное.

Помните, что 60% икры на украинском рынке нелегального или сомнительного производства.

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