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Гороскоп на сегодня, 17 февраля

Каким будет 17 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 17 февраля

Гороскоп на сегодня, 16 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

В целом день подходит для созидательной деятельности, но не стоит на сегодня планировать важные дела или крупные покупки.

В первой половине дня весьма благоприятно оказать помощь нуждающимся, проявить заботу, сделать пожертвование или поучаствовать в благотворительности.

Во второй половине — может возникать напряжение как внутри, так и снаружи. Например, в виде потребности выяснить отношения или желаний, которые захочется срочно реализовать.

Возможны завышенные ожидания и как следствие — разочарование.

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Есть вероятность действий по мгновенному импульсу.

В ближайшие два дня нежелательно потакать эмоциональному настроению. Лучше дать себе время на обдумывание, даже если это достаточно сложно.

Также в ближайшие пару дней стоит отменить крупные приобретения, особенно это касается автомобилей, земли и недвижимости.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2019 года.

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