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Гороскоп на сегодня, 18 февраля

Каким будет 18 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День может быть эмоционально нестабильным, поэтому желательно ограничить взаимодействие с большим количеством людей.

Крупные покупки, а также финансовые и коммерческие вопросы лучше перенести на другой день.

Сегодня пользу принесут занятия йогой, медитация и массаж.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, стрижка волос.

Читайте: Финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2019 года.

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