В этом году компания Apple планирует представить Mac Pro с модульной конструкцией и собственный экран с разрешением 6К.

Аналитик Мин-Чи Куо считает, что в этом году компания Apple представит компьютер Mac Pro с модульной конструкцией, абсолютно новую версию MacBook Pro и монитор собственного производства с разрешением 6К, передает The Verge.

Выпуском дисплея компания вернется на рынок впервые с 2016 года. Именно тогда она выпустила свой последний монитор под названием Thunderbolt Display, 2016.

По словам аналитика, диагональ нового монитора составит 31,6 дюйма и его оснастят технологией Mini LED.

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Куо также считает, что новый MacBook Pro получит экран диагональю 16-16,5 дюймов и потенциально станет одним из крупнейших среди подобных продуктов Apple.

К слову, пользователи считают, что лучшими смартфонами Apple являются iPhone 5, 5S и SE.