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Над Китаем взошло сразу три солнца – уникальное явление

В небе над Китаем жители наблюдали уникальное атмосферное явление.

Над Китаем взошло сразу три солнца – уникальное явление

В небе в северной провинции Китая Гебей взошло сразу три солнца.

Об этом пишет Голос Америки.

По словам метеорологов, это явление встречает очень редко. Его называют оптическим феноменом атмосферы. Он возникает из кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.

Таким образом сияние с обеих сторон солнца создало впечатление, что над Землей взошло три солнца.

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К слову, в американском городе Уэстбрук образовалась круглая вращающаяся льдина диаметром более 90 метров.

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