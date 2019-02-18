PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Что подарить девушке на 8 марта – топ-5 идей/

Что подарить девушке на 8 марта – топ-5 идей

До 8 марта осталось не так уж много времени. Факты ICTV решили помочь мужчинам и составили список подарков, которым будет рада любая девушка.

что подарить девушке на 8 марта

До 8 марта осталось три недели и пока не началось предпраздничное безумие – очереди в магазинах и отсутствие товаров – стоит уже определиться и купить подарки.

Читайте: Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марта

Есть много табу на подарки для женщин, но Факты ICTV решили составить список именно того, что будут рады получить в дар все.

Украшение

Дарить украшение на 8 марта – это почти традиция, как цветы и конфеты. Это может быть что угодно – серьги, браслет, подвеска или кольцо.

Сегодня украшения есть на любой вкус, достаточно просто его знать. Для этого необходимо обратить внимание, какой материал предпочитает ваша девушка и стиль, который может быть минималистичным или наоборот – массивные камни и увесистые цепочки.

Также это могут быть оригинальные украшения хенд-мейд.

Сумка

Сейчас существует огромное множество украинских фирм, которые делают качественные кожаные сумки. Беспроигрышный вариант – маленькая черная сумка на замочке для самых необходимых вещей.

Также это может быть стильная бананка.

Если у девушки в избытке сумок, тогда можно присмотреть новый кошелек или кардхолдер.

Косметика

Чтобы выбрать косметику, необходимо знать, что у девушки не чувствительная кожа и что ей может подойти. Самый важный момент – косметика должна быть дорогая, иначе это чревато высыпаниями, чему никто не будет рад.

Если вы не хотите рисковать, тогда приобретите для нее набор для ванны – бомбы, масла, гели и даже мыло. Лучше всего покупать косметику хенд-мейд. Здесь будет и подарочная упаковка, и необычные запахи.

Путешествие

Это лучший подарок на все случаи жизни. В этом году 8 марта приходится на пятницу, что позволит устроить незабываемый уик-энд в любой стране Европы.

Для тех, кому уже сильно надоела зима, стоит отправиться в Барселону или Лиссабон.

Камера Polaroid

Есть девушки, которые помешаны на Instagram, фотографиях и фильтрах. Для них подойдет последний писк моды – Polaroid.

Невозможно описать радость от получения физического снимка, да еще и с фильтрами, как в популярных приложениях в телефоне.

К слову, камера это стоит недорого (около 2,5 тысяч грн) относительно радости от ее получения.

Факты ICTV решили напомнить, как украинцы поздравляли женщин с 8 марта в прошлом году.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что подарить на День святого Валентина: советы психолога
Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 Марта
Подарки на Татьянин день
Дарить эмоции, а не вещи: идеи и цены оригинальных подарков
Подарки под елку не для слабонервных
Не совпали с желаниями: ребенок вызвал полицию из-за подарков на Рождество
Новый экспорт из Украины: почему популярны цветные носки и какие узоры в моде
В НАПК посоветовали “Святому Николаю” не искушать чиновников подарками
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка