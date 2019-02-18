До 8 марта осталось не так уж много времени. Факты ICTV решили помочь мужчинам и составили список подарков, которым будет рада любая девушка.

До 8 марта осталось три недели и пока не началось предпраздничное безумие – очереди в магазинах и отсутствие товаров – стоит уже определиться и купить подарки.

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Есть много табу на подарки для женщин, но Факты ICTV решили составить список именно того, что будут рады получить в дар все.

Украшение

Дарить украшение на 8 марта – это почти традиция, как цветы и конфеты. Это может быть что угодно – серьги, браслет, подвеска или кольцо.

Сегодня украшения есть на любой вкус, достаточно просто его знать. Для этого необходимо обратить внимание, какой материал предпочитает ваша девушка и стиль, который может быть минималистичным или наоборот – массивные камни и увесистые цепочки.

Также это могут быть оригинальные украшения хенд-мейд.

Сумка

Сейчас существует огромное множество украинских фирм, которые делают качественные кожаные сумки. Беспроигрышный вариант – маленькая черная сумка на замочке для самых необходимых вещей.

Также это может быть стильная бананка.

Если у девушки в избытке сумок, тогда можно присмотреть новый кошелек или кардхолдер.

Косметика

Чтобы выбрать косметику, необходимо знать, что у девушки не чувствительная кожа и что ей может подойти. Самый важный момент – косметика должна быть дорогая, иначе это чревато высыпаниями, чему никто не будет рад.

Если вы не хотите рисковать, тогда приобретите для нее набор для ванны – бомбы, масла, гели и даже мыло. Лучше всего покупать косметику хенд-мейд. Здесь будет и подарочная упаковка, и необычные запахи.

Путешествие

Это лучший подарок на все случаи жизни. В этом году 8 марта приходится на пятницу, что позволит устроить незабываемый уик-энд в любой стране Европы.

Для тех, кому уже сильно надоела зима, стоит отправиться в Барселону или Лиссабон.

Камера Polaroid

Есть девушки, которые помешаны на Instagram, фотографиях и фильтрах. Для них подойдет последний писк моды – Polaroid.

Невозможно описать радость от получения физического снимка, да еще и с фильтрами, как в популярных приложениях в телефоне.

К слову, камера это стоит недорого (около 2,5 тысяч грн) относительно радости от ее получения.

Факты ICTV решили напомнить, как украинцы поздравляли женщин с 8 марта в прошлом году.

Фото: dreamstime