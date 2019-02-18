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Украинцы смогут увидеть Суперлуние – дата

19 февраля у украинцев есть возможность увидеть так называемое Суперлуние.

Супермісяць

19 февраля украинцы смогут увидеть такое явление, как Суперлуние, когда Луна подойдет ближе всего к Земле в 2019 году.

Луна будет находиться примерно в 356,8 тыс. км от Земли.

Хотя спутник Земли будет очень ярким, он не повторит того красного оттенка, который можно было увидеть при затмении кровавого Суперлуния.

Увидеть в небе соответствующее явление можно с 17.54 19 февраля и до утра 20 февраля.

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К слову, ученые смоделировали модель Земли с изменениями, которые должны произойти через 250 млн лет.

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