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YouTube доказывает людям, что Земля плоская – ученые

Ученых призвали прийти на YouTube для борьбы с дезинформацией.

YouTube доказывает людям, что Земля плоская – ученые

Любители смотреть YouTube сталкиваются с дезинформацией, которая может переубедить их изменить мнение на счет фундаментальных вопросов, например таких, как форма Земли.

К такому выводу исследователи пришли, когда опросили 30 человек, которые верят в то, что Земля плоская, пишет BBC.

Последователями теории плоской Земли люди могли стать после просмотра  видео на YouTube, которые они в основном цитируют в качестве аргументов, отмечают ученые.

Профессор Эшли Ландрум из Техасского технического университета видит вред теории плоской Земли в том, что она вызывает недоверие к институтам и власти в целом.

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Также ученая призвала научный мир снимать свои видео для YouTube, чтобы победить дезинформацию.

К слову, ученые смоделировали видео изменений Земли, которые пройдут за 250 млн лет.

Фото: dreamstime

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