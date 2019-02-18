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Жаворонки vs совы: у кого мозг работает лучше

У так называемых сов и жаворонков мозг функционирует по-разному в течение дня.

Жаворонки vs совы: у кого мозг работает лучше

Совы в отличие от жаворонков имеют замедленные реакции, сонливость и снижение внимания.

К такому выводу пришли британские ученые, сообщает ВВС.

У людей, которые ложатся примерно в два ночи и просыпаются после 10.00, мозг имеет гораздо меньшую рабочую плотность нейронных связей. Совы страдают от нагрузок, которые возлагает на человека режим обычного рабочего дня.

Ученые исследовали деятельность мозга сов и жаворонков с 8.00 до 20.00.

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К слову, ранее ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, кто рискует умереть раньше совы или жаворонки.

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