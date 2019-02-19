Украинка Юлия уже два года живет в Канкуне (Мексика) и поделилась своими впечатлениями о жизни возле океана.
Украинка Юлия уже два года живет в Канкуне (Мексика) и поделилась своими впечатлениями о жизни возле океана, говорится в сюжете программы Утро в Большом Городе.
Юлия живет в Канкуне с мужем и маленьким сыном.
Мексика похожа на рай не только на картинках, но у нее есть и свои минусы.
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Погода в Мексике
Первый из них – погода. Круглый год в Канкуне +30 градусов, а иногда +32. Самые “прохладные” +28 бывают только зимой.
Также в Канкуне очень высокая влажность из-за непосредственной близости Карибского моря. Из-за этого очень тяжело дышать. Поэтому девушка с семьей ездит другие города Мексики, чтобы “подышать”.
Медицина в Мексике
Также здесь есть проблема медицины.
По словам Юлии, все болезни здесь лечат водой.
– Вы приходите к врачу, на что жалуетесь, а вам говорят, что вы, наверное, мало пьете воды, вам нужно больше пить воды, – рассказала она.
Если дело не в воде, то врач обнаружит проблему без анализов. Здесь все покупают страховые полюсы, чтобы обслуживаться в частных клиниках и потом в “случае чего” деньги возвращаются, но за консультации все равно нужно платить.
Также есть бесплатная медицина, где запись к врачу происходит за месяц. В срочных случаях в очереди на прием к врачу можно простоять до пяти часов.
Продукты в Мексике
Юлия рассказала, что скучает по украинской гречке и молочных продуктах. В мексиканских супермаркетах их попросту нет, либо они совсем другие, либо очень дорого стоят.
К примеру, пачка гречки может обойтись в $5-7.
Напомним, украинцы Оля и Алексей переехали жить в Окленд (Новая Зеландия) и рассказали о красивой природе и уровне жизни.
Фото: dreamstime