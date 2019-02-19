Украинка Юлия уже два года живет в Канкуне (Мексика) и поделилась своими впечатлениями о жизни возле океана.

Украинка Юлия уже два года живет в Канкуне (Мексика) и поделилась своими впечатлениями о жизни возле океана, говорится в сюжете программы Утро в Большом Городе.

Юлия живет в Канкуне с мужем и маленьким сыном.

Мексика похожа на рай не только на картинках, но у нее есть и свои минусы.

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Погода в Мексике

Первый из них – погода. Круглый год в Канкуне +30 градусов, а иногда +32. Самые “прохладные” +28 бывают только зимой.

Также в Канкуне очень высокая влажность из-за непосредственной близости Карибского моря. Из-за этого очень тяжело дышать. Поэтому девушка с семьей ездит другие города Мексики, чтобы “подышать”.

Медицина в Мексике

Также здесь есть проблема медицины.

По словам Юлии, все болезни здесь лечат водой.

– Вы приходите к врачу, на что жалуетесь, а вам говорят, что вы, наверное, мало пьете воды, вам нужно больше пить воды, – рассказала она.

Если дело не в воде, то врач обнаружит проблему без анализов. Здесь все покупают страховые полюсы, чтобы обслуживаться в частных клиниках и потом в “случае чего” деньги возвращаются, но за консультации все равно нужно платить.

Также есть бесплатная медицина, где запись к врачу происходит за месяц. В срочных случаях в очереди на прием к врачу можно простоять до пяти часов.

Продукты в Мексике

Юлия рассказала, что скучает по украинской гречке и молочных продуктах. В мексиканских супермаркетах их попросту нет, либо они совсем другие, либо очень дорого стоят.

К примеру, пачка гречки может обойтись в $5-7.

Напомним, украинцы Оля и Алексей переехали жить в Окленд (Новая Зеландия) и рассказали о красивой природе и уровне жизни.

Фото: dreamstime