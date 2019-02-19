Каким будет 19 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 19 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Утро может выдаться очень эмоциональным, потому не стоит назначать встречи на это время.

Энергии дня помогут начать множество дел и построить планы. Решать возникшие проблемы желательно с уважением к окружающим людям.

С таким же отношением стоит подойти и к делам с начальством.

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Сегодня стоит отменить хирургическое вмешательство и решение любых вопросов, связанных со здоровьем.

Неблагоприятными в этот день считается надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, брать или давать деньги в долг, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на февраль 2019 года для всех знаков зодиака.