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Тройная камера и дисплей с “дырой” – дизайн смартфона OnePlus 7

Инсайдеры опубликовали видео, на котором можно увидеть, как может выглядеть дизайн смартфона OnePlus 7.

OnePlus 7

В Youtube появилось видео, на котором можно увидеть, как может выглядеть смартфон OnePlus 7.

Новинка получит аудиоразъем 3,5 мм, а также тройную камеру.

Основным изменением станет то, что дисплей будет занимать намного больше места и при этом будет окружен очень тонкими рамками.

Кроме того, под фронтальную камеру будет отведено небольшое отверстие.

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Слухи также говорят о том, что у экрана OnePlus 7 не будет выреза, а вместо этого его оснастят всплывающей селфи-камерой.

Окончательный дизайн новинки станет известен в марте 2019 года.

К слову, стали известны цены на линейку недорогих смартфонов Samsung Galaxy M.

Видео: Concept Creator

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