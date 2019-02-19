Инсайдеры опубликовали видео, на котором можно увидеть, как может выглядеть дизайн смартфона OnePlus 7.
В Youtube появилось видео, на котором можно увидеть, как может выглядеть смартфон OnePlus 7.
Новинка получит аудиоразъем 3,5 мм, а также тройную камеру.
Основным изменением станет то, что дисплей будет занимать намного больше места и при этом будет окружен очень тонкими рамками.
Кроме того, под фронтальную камеру будет отведено небольшое отверстие.
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Слухи также говорят о том, что у экрана OnePlus 7 не будет выреза, а вместо этого его оснастят всплывающей селфи-камерой.
Окончательный дизайн новинки станет известен в марте 2019 года.
К слову, стали известны цены на линейку недорогих смартфонов Samsung Galaxy M.
Видео: Concept Creator