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Как вернуть деньги за товар – три условия

Можно ли вернуть деньги за товар, если он не имеет официальной гарантии и надлежащих документов? Как работает закон о защите прав потребителей на деле – далее в материале.

Как вернуть деньги за товар – три условия

Когда покупаете технику, вам должны выдать именно фискальный чек, а не товарный. Ведь он дает вам право обратиться в официальный сервис. Проверяйте технику на легальность, есть маркировка о прохождении процедуры.

Хорошо, если в магазине вам возвращают деньги. А если нет, что делать дальше?

Пишем заявление в Госпродпотребслужбу, которая должна выйти на проверку.

Обращайтесь в Государственную фискальную службу, потому что невыдача фискального чека – это 100% нарушение финансовой дисциплины. Это уход от налогообложения.

Итак, вернуть товар надлежащего качества в магазин или обменять его на другой аналогичный – можно, если соблюдены следующие условия:

  • его нет в перечне тех товаров, которые не подлежат обмену и возврату;
  • он не использовался и сохранился в том виде, в котором его приобрели;
  • прошло не более 14 дней с момента приобретения товара.

Если условия не нарушены, можно смело идти в магазин и настаивать на возврате денег.

Больше смотрите в сюжете программы Утро в большом городе.

Читайте: Как стать счастливым – 7 советов

К слову, ранее Факты ICTV писали про права покупателя, или как вернуть некачественный товар.

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