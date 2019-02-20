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Гороскоп на сегодня, 20 февраля

Каким будет 20 февраля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 февраля, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День пройдет весьма успешно, если заранее все продумать и спланировать.

Возможно, удастся решить вопросы с недоброжелателями мирным путем, не прибегая к агрессивным мерам.

Проявление харизмы, неординарного подхода сегодня будет весьма кстати. Любое занятие творчеством принесет удовольствие.

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Может быть проявлен интерес к получению информации, на этой волне возможны открытия.

Романтическое настроение хорошо направить в укрепление отношений.

Вопросами лечения лучше не заниматься. К здоровью желательно быть предельно внимательными.

Ранее Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на февраль 2019 года для всех знаков зодиака.

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