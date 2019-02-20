Сегодня в 21.00 состоится презентация Samsung Galaxy Unpacked, во время которой должны представить новые смартфоны компании.

Сегодня в 21.00 по киевскому времени в Сан-Франциско состоится презентация Samsung Galaxy Unpacked, во время которой компания должна представить смартфоны Galaxy S10 и S10+.

Наблюдать за прямой трансляцией можно будет на канале Samsung Ukraine в Youtube.

Кроме указанных новинок ожидается и появление на презентации первого складного смартфона компании под названием Galaxy Fold.

Также во время Galaxy Unpacked должны анонсировать новые гаджеты от Samsung, среди которых фитнес-трекер, умные часы и беспроводные наушники.

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К слову, появилась первая фотография смартфона Galaxy S10 Plus от компании Samsung.